フィギュアスケート女子で五輪銀メダリストの伊藤みどり（56）が12月21日、自身のInstagramを更新。全日本選手権を観戦中に撮影したオフショットを公開し、その“映り込み”が大きな話題を呼んでいる。

公開された写真は、全日本選手権の観客席でリンクを見つめる伊藤と浅田真央（35）の姿を捉えた一枚。そのすぐ後方の座席に、サングラス姿で静かに観戦するYOSHIKI（60）の姿が写り込んでおり、思わぬレジェンド集合が成立していた。

YOSHIKIはこの日、自身が作詞作曲を手がけた楽曲「Miracle」で演技したジュニアの島田麻央（17）を応援するため会場を訪れており、偶然生まれた豪華すぎる並びが注目を集める形となった。

【画像】観客席で並ぶ伊藤と浅田、その後方にYOSHIKIの姿（画像は伊藤みどり公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「強すぎて画面割れます笑 最強スリーショット」「このスリーショットすごすぎてAIかと思いました…すみません」「何？ この豪華な観客席 演技に集中できんかも」「何が始まるんですかね？」といった驚きの声が相次いで寄せられている。