「残留の立役者の次は、優勝の立役者になってくれ！」マリノスが“助っ人トリオ”と一挙に契約合意！「ありがとう！」「やっと安心して寝れる！」などファン安堵
頼もしいアタッカー３人が、来季もトリコロールで戦う。
横浜F・マリノスは12月26日、ユーリ・アラウージョ、ディーン・デイビッド、ジョルディ・クルークスとJ１百年構想リーグおよび2026-27シーズンの契約に合意したことを発表した。
一時は最下位に沈むなど、今季は序盤戦から大苦戦を強いられた横浜FM。クラブ史上初のJ２降格におびえる苦しい状況を打破するため、シーズン途中に迎え入れられた“助っ人トリオ”は、終盤戦でチームが息を吹き返すなか、攻撃面で確かなインパクトを残すなど期待に応え、J１残留に貢献した。
クラブの公式Xでも残留が伝えられると、以下のような声があがった。
「ユーリものこってくれた！」
「ディーン、クルークスが残留してくれて前線は良い感じに揃ってきた」
「来シーズンも期待してます！お願いします！」
「ありがとう！」
「やっと安心して寝れる！」
「待ってました！」
「残留の立役者の次は、優勝の立役者になってくれ！」
ファン・サポーターは胸をなでおろし、さらなる活躍に期待を寄せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
横浜F・マリノスは12月26日、ユーリ・アラウージョ、ディーン・デイビッド、ジョルディ・クルークスとJ１百年構想リーグおよび2026-27シーズンの契約に合意したことを発表した。
一時は最下位に沈むなど、今季は序盤戦から大苦戦を強いられた横浜FM。クラブ史上初のJ２降格におびえる苦しい状況を打破するため、シーズン途中に迎え入れられた“助っ人トリオ”は、終盤戦でチームが息を吹き返すなか、攻撃面で確かなインパクトを残すなど期待に応え、J１残留に貢献した。
クラブの公式Xでも残留が伝えられると、以下のような声があがった。
「ディーン、クルークスが残留してくれて前線は良い感じに揃ってきた」
「来シーズンも期待してます！お願いします！」
「ありがとう！」
「やっと安心して寝れる！」
「待ってました！」
「残留の立役者の次は、優勝の立役者になってくれ！」
ファン・サポーターは胸をなでおろし、さらなる活躍に期待を寄せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集