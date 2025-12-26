「まさか自分にこんな才能があるとは思わなかったです……」

ロングヘアをバッサリと切った天野ちよ。ド迫力のスタイルに加えて、天は二物を与えたのだろうか。

「じつは先日、20年ぶりに海釣りに行ったんです。何人かで船に乗ったんですが、そのなかにプロの方がいて、見よう見まねで釣っていたら20cmくらいのアジが30匹ほど釣れて（笑）。お刺身とアジフライにしましたが、一人では食べきれなかったので父にお裾分けに行きました」

さらにデータ分析が得意で『ミッドナイト競輪』（ABEMA）でも才能を発揮している。

「競輪の番組に呼んでいただくことが多いのですが、もしや競輪のセンスがあるかもと思うくらい独自のデータ分析が当たるんです。あくまでも確率の話ですし、もちろん全問正解は難しいですが、すべてはずれという日がなくて。数字は裏切らないので当てはめていくだけですが、たぶん……向いてます（笑）」

最近始めたというTikTokでの配信も、独自のデータ分析を生かしているのか？

「そこまでデータ偏重ではないです（笑）。配信ではジムでのトレーニング中や、自宅にいながらでも皆さんが今、何を求めているか直接聞けるし、その手があったかと思うようなヒントがたくさんもらえます。一度見てもらえると嬉しいです！」

あまのちよ

31歳 1994年9月2日生まれ 福岡県出身 T169・B92W61H85 アパレル店員を経て、2019年レースクイーンとして活動開始。レースクイーン卒業後はグラビアアイドルとして活躍中。2026年1月9〜11日「TOKYO AUTO SALON 2026」にブース出演。そのほか最新情報は、公式X（@el_mundo_mar）、Instagram（@el_mundo_mar_sol_nail）にて

写真・小塚毅之

スタイリスト・鮎川恵子

ヘアメイク・梅原麻衣子（GiGGLE）