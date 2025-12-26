「高校卒業はまだ実感がないですし、ちょっと嫌です。私、卒業までにやりたいことがあって。友達と始発電車で海に行って遊んでから朝マック食べて、その後学校に遅刻しないように行くっていうのをやりたいです。寒いのは苦手ですけど、冬の海が好きなので。見ているだけで、なんかいいんですよね（笑）」

現在高校3年の百田汐里はそう話す。モデル、タレントとして活動し、格闘技イベントKrushのラウンドガール「Krushガールズ」や「制コレ24」に選ばれるなど、多彩に活躍。卒業後は上京し、より仕事に邁進するつもりだ。

「地元の大阪を離れるのは、やっぱり寂しいです。一人暮らしを始めるなら、テレビは絶対に要ります。寝るときもつけていたいくらい静かな空間が嫌ですし、耐えられるかな……。卒業したら東京に出てくる友達もいるし、たぶん大丈夫だと思います。

でも、家族には会いたいから、休みがあるたびに実家に帰っちゃうかも。うちは家族仲が本当によくて、友達と同じくらい家族とも遊ぶんです。夏休みには家族で宮古島に行って、ずっと海で泳いでいて、めっちゃ日焼けしました（笑）。夏は私の誕生日もあったんですけど、小学6年の妹がお年玉を貯めて服を買ってくれたんです。1歳下の妹は、一緒にディズニーに行ってホテルに泊まったときにケーキを用意してくれていて。どっちもめっちゃ嬉しかったです。本当に『いい子たちだな』って」

ちなみに、彼女自身も「いつもいろいろしてもらっているし」と、両親からのプレゼントは遠慮するいい子である。

「仕事面では、女優業をもっともっとできたらと思います。小さいころ、おばあちゃんと一緒にNHKの朝ドラを見ていたので、いつか私が出ているところを観てもらいたいですね。グラビアだと、真冬の雪のなかでマフラーにかわいくくるまってみたいな撮影をしてみたいです。そのときは苦手な寒さも、我慢します！」

ももたしおり

18歳 2007年8月19日生まれ 大阪府出身 T168 2023年、恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』フーコック島編に出演し、話題に。格闘技イベントKrushのラウンドガール「Krushガールズ」、ヤングジャンプ「制コレ24」、東京オートサロン2026イメージガール「A-class」に選ばれるなど、注目が高まっている。そのほか最新情報は、公式X（@shiori819）、公式Instagram（@shiori_08.19）にて

※FLASHデジタル写真集『いま、君のそばで』が発売中