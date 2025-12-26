『第76回NHK紅白歌合戦』のあのシーンを何度でも！NHK ONEにて「曲順チャプターリスト」が今年も公開
NHK ONEがスタートして初の『NHK紅白歌合戦』。NHK ONEでは放送1週間後までは「いつでも、どこでも、何度でも」視聴することができる。
そして NHK ONEでは、今年も『第76回NHK紅白歌合戦』のシーン別の「曲順チャプターリスト」を公開する。
■サムネイル画像をクリックすれば該当シーンの冒頭へ
曲順チャプターリストには紅白のオープニングから、歌唱曲、特別企画を含めたシーン順のチャプターリストが掲載され、サムネイル画像をクリックすればNHK ONEの該当シーンの冒頭から再生することができる。
また今回は、ダイアンが副音声で届ける「紅白ウラトークチャンネル」の、ゲスト出演シーンのリストも公開するなど、パワーアップして届ける。
話題になっているあのシーン、見逃してしまったあのシーン…放送中も放送後も、『第76回NHK紅白歌合戦』を好きなところから好きなタイミングで何度でも楽しもう。
曲順チャプターリストは、12月31日19時20分の放送開始から公開。
■番組情報
NHK『第76回NHK紅白歌合戦』
12/31（水）19:20～23:45
※NHK ONE（新NHKプラス）にて同時・見逃し配信
※らじる★らじるにて同時・聴き逃し配信
※中断ニュースあり
■関連リンク
『第76回NHK紅白歌合戦』番組サイト
https://www.nhk.or.jp/kouhaku/
曲順チャプターリスト
https://www.nhk.or.jp/kouhaku/scene76/