Mrs. GREEN APPLE初の単行本発売決定！大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架ソロ本3冊＋バンド本1冊の4冊組

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLE初の単行本『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-』（ぴあ株式会社）が2026年2月28日に発売される。

■全400ページ、16万字超の特大ボリューム

本書は「MGA MAGICAL 10 YEARS」、フェーズ2完結というダブルフィナーレを記念し、刊行。

バンド本『Mrs. GREEN APPLE YEAR BOOK 2025』に加え、メンバーそれぞれがこれまでの半生を語り下ろしたソロ本『大森元貴』『若井滉斗』『藤澤涼架』からなる4冊組で、総ページ数は400ページ、文字数は16万字を超え。撮り下ろしの表紙も公開された。

2025年、Mrs. GREEN APPLEは「MGA MAGICAL 10 YEARS」と称し、デビュー10周年というアニバーサリーイヤーに様々なプロジェクトを開催。10月から12月にかけて55万人を動員した5大ドームツアーを開催し、ミセス史上最大の盛り上がりを見せた1年となった。

バンド本では、この濃厚な2025年をバンドインタビューで振り返るとともに、フェーズ2以降に発表した全37曲＆ライブレビューも収録。 さらに、ソロ本では、生い立ち～アーティストとしての原点に加え、フェーズ1（結成～2020年7月8日）、そして1年8ヵ月の活動休止を経て迎えたフェーズ2（2022年3月18日～2025年12月31日）までを、大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架それぞれのストーリーとして綴った。

3人のうちだれが欠けても成立しない、奇跡的なバランスで、最強を更新し続け、2026年に開幕するフェーズ3に向かう現在を、Mrs. GREEN APPLE の4つのストーリーとして届ける。「大森元貴とは？」「若井滉斗とは？」「藤澤涼架とは？」、そして「Mrs. GREEN APPLEが向かう先とは？」。ミセス初の単行本に注目だ。

なお『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-』予約・購入特典としてCDショップ、大型書店、コンビニエンスストアなどで本書を予約・購入すると、撮り下ろし写真を使用した特典がプレゼントされる。また、Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STOREではファンクラブ「Ringo Jam」会員のみ購入可能のFC限定版（スリーブケース、表紙が別バージョン）も特典付きにて発売される。

■書籍情報

2026.02.28 ON SALE

『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK - OUR STORY -』

■関連リンク

『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK - OUR STORY -』 特設ページ

https://book.pia.co.jp/mga_ourstory

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://new.mrsgreenapple.com/

■【画像】『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK - OUR STORY -』の各表紙