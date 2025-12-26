本日の【株主優待】情報 (26日 発表分) 本日の【株主優待】情報 (26日 発表分)



12月26日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■拡充／変更 ―――――――――――



オークワ <8217> [東証Ｐ] 決算月【2月】 12/26発表

対象条件に「継続保有期間1年以上」を追加。また、長期保有優待制度を新設し、3年以上かつ500株以上を保有する株主の優待内容を拡充する。そのほか、保有株数の区分を一部変更。27年2月20日基準日から適用。



ジュンテンドー <9835> [東証Ｓ] 決算月【2月】 12/26発表

これまで優待品はQUOカードとしていたが、デジタルカードも選択できるように変更する。



ＡＩフュージョンキャピタルグループ <254A> [東証Ｓ] 決算月【3月】 12/26発表（場中）

現時点における株主優待の決定事項を開示。26年3月末時点で100株以上を9ヵ月以上継続して保有する株主を対象に、保有株数に応じて3000～5000円相当のビットコインを贈呈する。詳細は26年1月末頃に公表する予定。



スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス <4838> [東証Ｓ] 決算月【3月】 12/26発表（場中）

優待品をQUOカードからデジタルギフト（複数のラインアップから選択）に変更。



三陽商会 <8011> [東証Ｐ] 決算月【2月】 12/26発表（場中）

26年8月末を基準日とする1→3の株式分割実施に伴い、株主優待制度を一部拡充する。毎年8月末時点で保有株数が600株以上（分割後）の株主には、現行の優待セールへの招待に加え、SANYO MEMBERSHIPポイントを保有株数と保有期間に応じてを2500～4万5000ポイント付与する。



富山銀行 <8365> [東証Ｓ] 決算月【3月】 12/26発表（場中）

3年以上継続保有特典を新設し、保有株数100株以上500株未満で2000円分、500株以上保有で5000円分のQUOカードを贈呈する。また、「株主優遇定期預金」の優待を追加する。27年3月末基準日から適用。





株探ニュース

