杏「いつかのメリークリスマス」 10年前の月9での“メガネサンタコス”姿披露に反響「可愛いサンタ」「似合ってます」
俳優の杏（39）が25日、自身のインスタグラムを更新。サンタクロースの衣装を身にまとった写真を公開し、ファンから多くの反響が寄せられている。
【写真】「可愛いサンタ」「似合ってます」“メガネサンタコス”を披露した杏
杏は「いつかのメリークリスマス デート 恋とはどんなものかしら」とコメントを添え、サンタクロースのコスチューム姿を披露。自身が2015年に主演したフジテレビ系月9ドラマ『デート〜恋とはどんなものかしら〜』でサンタクロースに扮したときのもので、屋外で椅子に腰掛けた全身ショットや、白いひげと帽子にメガネを合わせたアップショットなど、幻想的な雰囲気の写真が2枚投稿されている。
コメント欄には「お願いサンタさん 続編が観れますよーに」「杏ちゃんのドラマ見たみたいな」「杏ちゃんの出ているドラマは本当に面白いです」「可愛いサンタさん」「すごく可愛いサンタですね」「ちょっとカッコい〜」「似合ってます」「メリークリスマス」「杏ちゃんだいすき」といった声が続々と寄せられている。
