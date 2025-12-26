橋本愛、意外な一面が次々暴露される 比嘉愛未「やっぱりやばいやつかも！」
俳優の橋本愛、瀬戸康史、比嘉愛未が26日、都内で行われたFODオリジナルドラマ『にこたま』完成披露イベントに登壇。橋本のクールなイメージとは裏腹な、意外な一面が次々暴露された。
【写真】かわいい！瀬戸康史、比嘉愛未にはさまれ笑顔の橋本愛
瀬戸から橋本へ「よく撮影の合間におもしろ動画を見て爆笑している姿を見かけたんですが、どの現場でもよくああいったおもしろ動画を見ているんですか？もっとクールな方かと思っていたんですけど、現場でよく笑っている姿が印象的で、いつもあんなに現場で爆笑しているんですか？」と質問。瀬戸は、橋本が真剣に台本にポイントを書き込んでいる姿もあったことを明かし、「すごいギャップ」と驚きをにじませた。
この暴露に、橋本は「やべえやつですよね」と爆笑。瀬戸が「こっちも誘い笑いがすごいから。サイレントで笑えないんだもんね？」と笑いかけると、「漏れちゃう」と苦笑いし、「控室がご一緒だったとき、ちゃんとイヤホンで聞いてたんですけど、1人で急に笑い始めるんですよ」と止まらない笑いのまま自ら明かした。
動画を見て笑うことはリフレッシュで、「ラランドさんのYouTubeと見て、何も考えずに笑って」と話していた橋本。さらには、撮影スタッフからもタレコミが。橋本と瀬戸のシーン撮影で、急勾配な坂道を下った橋本。カットがかかった後、普通ならカット終わりで自転車をスタッフに預けることが多いが、橋本は全速力で自転車で、坂道を駆け上がっていったとし、「しかも3回も。細いのに体力のすごさを感じました」と暴露された。
これに橋本は声が入らないようにマイクを押さえながら笑い、「自転車好きだし」とその理由を告白すると、瀬戸が「自転車好きでそんなに行けます？」とツッコミ。比嘉は「やっぱりやばいやつかも！」と声を上げた。橋本は「自転車好きだし、ずっと乗っていたいからとられたくないっていう」と重ね、笑いを起こしていた。
本作は、渡辺ペコ氏原作の同名作コミックを実写ドラマ化した作品。2009年に連載が開始され、恋愛観、結婚観、家族観といった身近なテーマで多様なあり方を描き多くの支持を集めた作品を、ドラマでは、恋人、結婚、家族の“当たり前”を根底から揺さぶり、“正解のない愛”に徹底的に向き合う、令和の今こそ必要な挑戦的なラブストーリーとして、橋本、瀬戸のW主演で描く。
