29日に開催

東京シティ競馬（TCK）は26日、大井競馬場で29日に開催されるG1東京大賞典（ダート2000メートル）の枠順を発表した。前日に行われる中央競馬の祭典、第70回G1有馬記念（28日、中山芝2500メートル）顔負けの豪華メンバー。最内枠に入った馬に呆然とするファンが続出している。

暮れのダート王者を決める東京大賞典。帝王賞、JBCクラシックとJpn1を連勝し、C.ルメールが騎乗するミッキーファイト（牡4、田中博）が7枠13番に入った。ジャパンダートクラシックを制し、戸崎圭太が騎乗するナルカミ（牡3、田中博）が2枠3番。

注目を集めたのが、今年の3歳国内ダート2冠馬で横山武史が騎乗するナチュラルライズ（牡3、伊藤圭）。内にもたれる癖がある中で1枠1番に入った。

枠順を見たネット上のファンからは、「ナチュが1枠1番だと!?」「あれだけ内にささるのに最内枠 武史騎手、大変だけど頑張って！としか言えない。人馬ともに無事に」「うわー、ここで遂にナチュラルライズ内枠しかも最内引いちゃったか 何事も無いことを祈る」「ナチュラルライズ最内かあ…」「まさかの1枠1番」などの声が上がった。

27日には中央競馬の2歳G1・ホープフルS（中山芝2000メートル）、28日には有馬記念、29日には東京大賞典と競馬ファンにとって目の離せない3日間が始まる。



（THE ANSWER編集部）