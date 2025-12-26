快適な暮らしには欠かせない空調家電も、デザイン性やカラーバリエーションが豊富なタイプが続々登場。部屋のスタイルに合わせてエアコンや加湿器をコーデできるようになりつつある。

部屋や家具に馴染みやすいカラバリが豊富な高性能加湿器

ダイニチ

ハイブリッド式加湿器 ERXTタイプHD-ERXT502

3万3000円（直販サイト限定販売）

気化式×温風気化式を湿度に応じて自動で切り替えるハイブリッド式で、素早くパワフルに加湿。ウォルナットグレー（写真）やアッシュグレー、ナチュラルアイボリーなどインテリアにマッチしやすい5色のカラバリも魅力だ。

SPEC ●加湿方式：ハイブリッド式（温風気化／気化式）●最大消費電力：170W（ターボ）●適用床面積（目安）：プレハブ洋室14畳、木造和室8.5畳●最大加湿量：570ml/h（ターボ）●最長連続加湿時間：約13.5時間（eco）●タンク容量：5L●カラー：5色●サイズ／質量：W375×H375×D175mm／約4.6kg

↑付属の使い捨ての「カンタン取替えトレイカバー」をセットすると、面倒なトレイ本体の水洗いが不要に。手入れの手間が激減！

エアコンには珍しいブラックを採用したモデル

ハイセンス

Sシリーズ ブラックモデル

オープン価格（実勢9万円前後）

部屋に馴染みやすいデザインとカラーを重視したモデル。上下左右への自動スイングにより立体的な気流を生み出して、均一に部屋の温度を保つ。「どっちも解凍洗浄」搭載で、手入れしづらい室外機の熱交換器も清潔に保てる。

SPEC ●畳数の目安：冷房6〜9畳、暖房5〜6畳●消費電力：冷房530W、暖房430W●能力：冷房、暖房共に2.2KW●風量調節：6段階●スマホアプリとの連携：アリ●カラー展開：ホワイト、ブラック●Wi-Fi接続：アリ●サイズ／質量（室内機）：W780×H282×D236mm／8.5kg

↑室内外機の熱交換器を-19℃に凍らせ一気に溶かして洗い流す「どっちも解凍洗浄」採用。掃除しづらい室外熱交換器も自動洗浄できる。

↑スマホの専用アプリから操作して、外出先や別部屋からON／OFFの切り替えができる。本体の診断や設定登録も可能。

睡眠の質を空気から変える寝室に最適な空気清浄機

ダイソン

Dyson HushJet

オープン価格（実勢5万円前後）

最小13dBという人の耳にほとんど届かないレベルの静かな運転音で、睡眠の質に影響を与える汚染物質まで除去。直径23cmとコンパクトながらパワフルにきれいな空気を送り届けるので、寝室でも大いに活躍する。

SPEC ●8畳を空気清浄する目安時間：14分●最大消費電力：19W●静音性：最小13dB、最大47dB●フィルター交換目安：5年●カラー：2色●サイズ／質量：Φ230×H470mm／3.15kg

↑新開発の「HushJetノズル」によってパワフルな気流を生み出しながら、きれいな空気を静かに部屋全体に届けられる。

カラバリ・デザインに富んでいてコーディネートが楽しくなる

ダイキン

risora（リソラ） SXシリーズ

オープン価格（実勢10万円前後〜）

奥行き185mmの薄型設計と洗練されたフォルムで、部屋に圧迫感を与えないデザインが魅力。快適な風を送る機能や温度コントロール、手入れのしやすさなど、エアコンとしての性能と機能も、もちろん充実している。

SPEC（6畳用） ●畳数の目安：冷房6〜9畳、暖房5〜6畳●消費電力：冷房555W、暖房435W●能力：冷房2.2kW、暖房2.2kW●センサー：人・床温度センサー●スマホアプリとの連携：アリ●カラー：8色（基本）●サイズ／質量（室内機）：W798×H295×D185mm／10kg

↑前面パネルを着せ替えできる仕様になっている。季節や部屋の模様替え、引っ越しなど、様々なシーンで色や質感を変えられる。

↑パネルが開いている運転中でもフラットな美シルエットを損なわない。エアコンが存在を主張せず、部屋全体の印象がスッキリ！

