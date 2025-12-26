Image: FOREST FIELD

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

出張の帰り、お土産で膨れ上がった荷物と格闘した経験は一度や二度ではありません。なんとかスーツケースに詰め込んでも、パンパンに膨らんだ姿はスマートさに欠けるもの。旅の思い出が増えるのは嬉しいけれど、荷物が増えるのは悩みの種ですよね。

そんな「荷物増えちゃった問題」に寄り添ってくれるのが、この「MORFU」というスーツケースです。

「可変容量システム」という安心感

「MORFU」の最大の特長は、荷物の量に合わせて容量を変えられる「可変容量システム」。

・圧縮時（通常）は28L（1〜3泊相当）のスリムサイズ ・拡張時は46L（4〜6泊相当）まで容量アップ

簡単な操作だけで容量を約60％（約18L）も増やせます。行きは身軽に、帰りは増えた荷物や洗濯物をしっかり収納。この柔軟性があるだけで、旅先での買い物にも心の余裕が生まれそうです。

移動中の「あれ取り出したい」もスムーズに

新幹線の座席についた後で「あ、PC出したい」と思ったり、空港で「充電器どこだっけ？」となったりするとき。通路やロビーでスーツケースをガバッと広げるのは、ちょっと気が引けますよね。

「MORFU」は、立てたままでも荷物の出し入れができる「フロントオープン設計」を採用しています。

・メイン収納とは別のフロントポケット ・15インチまでのノートPC収納対応 ・手帳やガジェット類へのアクセスが容易

ビジネスバッグのような感覚で必要なモノに手が届くので、移動中のちょっとした隙間時間も有効に使えそうです。

使わないときは、家具の隙間にスッと隠して

旅が終わって自宅に戻ると、途端に「邪魔な箱」になりがちなスーツケース。ワンルームや収納が少ない部屋だと、置き場所に悩みます。

このプロダクトが面白いのは、使わないときにはペタンと薄くできる点です。

・折りたたみ時の厚さはわずか14.0cm ・ベッドの下やクローゼットの隙間に収納可能

これなら「年に数回しか使わないのに、部屋のスペースを占領されている」というストレスともお別れできそう。普段は視界に入らない場所にしまっておいて、必要なときだけサッと展開する。そんなミニマルな付き合い方ができるのも、このプロダクトの特長です。

旅を支える、地味だけど大事なスペック

容量や収納性といった目立つ機能だけでなく、スーツケースとしての基本性能もしっかり押さえています。

・静音ダブルキャスター： 早朝や深夜の移動でも、ガラガラ音が気になりにくい設計。 ・ABS＋ポリカーボネート素材： 軽さと素材特性としての衝撃への強さを両立し、大切な荷物を守ります。 ・多段階キャリーバー： 身長に合わせて、押しやすい高さに調整可能。 ・TSAロック： 海外旅行でも安心のセキュリティ基準をクリア。

デザインもシンプルで、主張しすぎないのが好印象。長く使うモノだからこそ、こうした細部のつくりがしっかりしているのは嬉しいポイントです。

荷物の量に合わせて大きさが変わり、家ではコンパクトに収まる。「MORFU」は、ミニマルな旅のスタイルにフィットしてくれそうなアイテムです。

「次の旅行、もっと身軽に行きたいな」そう感じている方は、ぜひ一度チェックしてみてはいかがでしょうか？

旅に合わせて形が変わる。収納力も自由自在、可変式スマートスーツケース。MORFU 20,600円 最速割、35%OFF【一般販売予定価格31,700円⇒20,600円】 machi-yaで見る

Source: machi-ya