ガジェット企業の年末年始セールが始まっています。Huaweiも今日からスタート。狙うはスマートウオッチとイヤホン！

今年6月発売の、ゴルフも登山もダイビングまでもサポートするFITシリーズ最新モデル「WATCH FIT 4 Pro」がセール対象アイテム。心電図測定にも対応し、盤面がサファイアガラス、バッテリーが最大10日間持続とかなり高スペックなモデルです。1万円強割引で2万8730円。

同じく6月発売の基本モデル「WATCH FIT 4」は1万8530円に。ヘルストラッキングをまず始めてみたい人はエントリーモデルの定番「Band 10」で十分。こちら、セールで6,120円。新しい年に新しいヘルス習慣としてのスマウォ、いいかも。

すでにHuaweiのスマートウォッチユーザーという人におすすめしたいのは、ウォッチの専用バンド。ちょっとだけ安くなっているので、バンド交換検討中なら今。

イヤホンは、昨今バッテリーを重視する傾向が高まっているので、2025年1月リリースの「FreeBuds SE 3」に注目。バッテリーもち9時間、ケース込みで42時間！ ANCはないものの、その分安いのが魅力です。セール中は5,000円をきります。これまた昨今話題のオープン型なら「FreeClip」もセール対象アイテムです。

セールだけでなく、Huaweiは福袋も実施。アイコンでなんとなく中身がわかるような、わからないような…。

