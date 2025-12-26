西野未姫、トナカイハンバーグ・サラダツリー…手作りクリスマスメニューに反響「お店レベル」「食べるのがもったいない」の声
【モデルプレス＝2025/12/26】元AKB48でタレントの西野未姫が12月25日、自身のInstagramを更新。手作りのクリスマス料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】26歳元AKB「お店レベル」と話題のクリスマス料理
西野は「手作りクリスマスご飯」とコメントを添え、彩り豊かな料理の数々を投稿。「人生のクリスマスで1番頑張ったかもしれません」とつづり、トナカイハンバーグ、サンタさんご飯、ポテトサラダツリー、カブのポタージュ、プチケーキ、余った野菜で作ったツナ胡麻サラダなど、工夫を凝らしたメニューを紹介した。料理はそれぞれクリスマスモチーフで盛り付けられ、見た目にも楽しい内容となっている。
この投稿には「センス抜群で可愛すぎる」「クオリティがレベチ」「食べるのがもったいない」「幸せな気持ちになった」「頑張ったのが伝わってくる」「盛り付けがお店レベルで凄い」といったコメントが寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳元AKB「お店レベル」と話題のクリスマス料理
◆西野未姫、渾身の「人生で1番頑張った」クリスマスご飯披露
西野は「手作りクリスマスご飯」とコメントを添え、彩り豊かな料理の数々を投稿。「人生のクリスマスで1番頑張ったかもしれません」とつづり、トナカイハンバーグ、サンタさんご飯、ポテトサラダツリー、カブのポタージュ、プチケーキ、余った野菜で作ったツナ胡麻サラダなど、工夫を凝らしたメニューを紹介した。料理はそれぞれクリスマスモチーフで盛り付けられ、見た目にも楽しい内容となっている。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿には「センス抜群で可愛すぎる」「クオリティがレベチ」「食べるのがもったいない」「幸せな気持ちになった」「頑張ったのが伝わってくる」「盛り付けがお店レベルで凄い」といったコメントが寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】