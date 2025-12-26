瀬戸康史、橋本愛の意外な“ギャップ”告白「1人で急に笑い始めるんです」【にこたま】
【モデルプレス＝2025/12/26】俳優の瀬戸康史と女優の橋本愛が26日、都内で開催されたFODオリジナルドラマ『にこたま』（FOD／Prime Videoにて12月26日20時より1話・2話配信開始 以降毎週金曜日20時 最新話配信）の完成披露イベントに共演の比嘉愛未とともに出席。瀬戸が橋本の意外な姿を明かす場面があった。
【写真】山本美月＆瀬戸康史、美しすぎるウェディングショット
撮影時のエピソードを振り返る場面で、瀬戸は撮影中の出来事として、落ち込んでいた比嘉の姿を見たため、同じ沖縄出身であるHYの音楽をかけたところ、比嘉の目に涙が浮かんでいたことを回想。比嘉は「おセンチになったわよね（笑）。でもね、優しいのが、ほとんど私と晃平の2人のシーンが多かったんです。会議室とかで待ってるとき、優しいんですよ。（音楽を）かけてくれて、歌い始めるんですよね。私が歌ったらハモってくれる（笑）。優しくないですか？2人で言葉を交わすんじゃなくて、なぜかハミング（笑）。とっても癒やされたので。私のホームシックがだいぶ解消されました」と瀬戸の気遣いを絶賛していた。
瀬戸は橋本の台本への書き込みの多さに触れて、どんな内容を書き込んでいるのか質問。橋本は「ヘアメイクしながら書いたりすると、『また呪文を書いてるんですか？』って言われるんですけど（笑）。あっちゃんの心情を書いてるんです。なぐり書きみたいな感じで、サブテキストっていうのかな。例えば晃平の台詞のときに、あっちゃんがそれを聞きながら何を感じているかっていうのをばーって書いて。自分の台詞の時はその台詞の裏側に何を言ってるかっていうのをばーって書いて。一行ずつ全部書いていくので、すごく疲れるんですよ（笑）。本当にあの作業は嫌いなんですけど（笑）」とぶっちゃけた。
また橋本は「整理というか、一回ほぼ思考を通さずに書くみたいな感じなので、あれをやんないと逆にできなくて。なので毎回やってます」と明かし、誰かに習ったものなのか聞かれると「コーチの方に教えてもらって、ずっとやってますね。本当はインする前にやれたら一番いいとは思うんですけど、段取りとかで監督の演出が思っていたのと違ったりすると、またやり直しになっちゃうので、割と現場でやってましたね。時間に追われてっていうのもあるんですけど、ばーってやって」と話していた。
瀬戸は撮影の合間に橋本がおもしろ動画を見て爆笑する姿も目撃していたと振り返り「ばーって書いてたと思って、次の瞬間見たら、（爆笑する真似）みたいな。どした〜？って。すごいんですよ。ギャップというか」「こっちも誘い笑いがすごいから。サイレントで笑えないんだもんね？洩れちゃうんだよね」と笑顔。橋本は「控室がご一緒だったときに、ちゃんとイヤホンで聞いてたんですけど、ちょっと我慢できなくて（笑）。1人で急に笑い始めるんです（笑）。リフレッシュですね。作業とかが苦痛なので。苦しい作業だから、それをご褒美に。何も考えない。ラランドさんのYouTubeとかを見て、何も考えずに笑って。本当にすいません。我慢できなくて（笑）」と語っていた。
本作は、東京・谷中にある弁当屋「よねすけ」で働く浅尾温子（橋本）と、その恋人で特許などに関する手続きをクライアントに代わって行う弁理士の岩城晃平（瀬戸）、そして晃平の同僚で一度だけ関係を持ってしまう弁理士の高野ゆう子（比嘉）、それぞれが人生の岐路に立ち、迷い、流され、意地を張りながら、「家族のかたち」にたどり着く姿を描く。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】山本美月＆瀬戸康史、美しすぎるウェディングショット
◆瀬戸康史、比嘉愛未の涙目撃
撮影時のエピソードを振り返る場面で、瀬戸は撮影中の出来事として、落ち込んでいた比嘉の姿を見たため、同じ沖縄出身であるHYの音楽をかけたところ、比嘉の目に涙が浮かんでいたことを回想。比嘉は「おセンチになったわよね（笑）。でもね、優しいのが、ほとんど私と晃平の2人のシーンが多かったんです。会議室とかで待ってるとき、優しいんですよ。（音楽を）かけてくれて、歌い始めるんですよね。私が歌ったらハモってくれる（笑）。優しくないですか？2人で言葉を交わすんじゃなくて、なぜかハミング（笑）。とっても癒やされたので。私のホームシックがだいぶ解消されました」と瀬戸の気遣いを絶賛していた。
また橋本は「整理というか、一回ほぼ思考を通さずに書くみたいな感じなので、あれをやんないと逆にできなくて。なので毎回やってます」と明かし、誰かに習ったものなのか聞かれると「コーチの方に教えてもらって、ずっとやってますね。本当はインする前にやれたら一番いいとは思うんですけど、段取りとかで監督の演出が思っていたのと違ったりすると、またやり直しになっちゃうので、割と現場でやってましたね。時間に追われてっていうのもあるんですけど、ばーってやって」と話していた。
◆瀬戸康史、橋本愛の“ギャップ”告白
瀬戸は撮影の合間に橋本がおもしろ動画を見て爆笑する姿も目撃していたと振り返り「ばーって書いてたと思って、次の瞬間見たら、（爆笑する真似）みたいな。どした〜？って。すごいんですよ。ギャップというか」「こっちも誘い笑いがすごいから。サイレントで笑えないんだもんね？洩れちゃうんだよね」と笑顔。橋本は「控室がご一緒だったときに、ちゃんとイヤホンで聞いてたんですけど、ちょっと我慢できなくて（笑）。1人で急に笑い始めるんです（笑）。リフレッシュですね。作業とかが苦痛なので。苦しい作業だから、それをご褒美に。何も考えない。ラランドさんのYouTubeとかを見て、何も考えずに笑って。本当にすいません。我慢できなくて（笑）」と語っていた。
◆橋本愛＆瀬戸康史W主演「にこたま」
本作は、東京・谷中にある弁当屋「よねすけ」で働く浅尾温子（橋本）と、その恋人で特許などに関する手続きをクライアントに代わって行う弁理士の岩城晃平（瀬戸）、そして晃平の同僚で一度だけ関係を持ってしまう弁理士の高野ゆう子（比嘉）、それぞれが人生の岐路に立ち、迷い、流され、意地を張りながら、「家族のかたち」にたどり着く姿を描く。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】