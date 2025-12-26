3児の母・藤本美貴、家族5人でクリスマスリンクコーデ「幸せ溢れてる」「真似したい」と反響続々
【モデルプレス＝2025/12/26】タレントの藤本美貴が12月25日、自身のInstagramを更新。家族5人でのクリスマスショットを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】夫は芸人 3児のママタレ「可愛すぎる」家族5人のリンクコーデ
藤本は、「メリークリスマス」「大切な人と素敵な一日を過ごしてください」とコメントを添え、家族でのクリスマスショットを投稿。赤いトップスで統一したリンクコーディネートを披露している。
この投稿には「理想の家族」「幸せ溢れてる」「真似したい」「リンクコーデが可愛すぎる」「いい写真すぎ」「幸せが伝わる」「赤コーデがクリスマスにぴったり」「子どもたちの成長が嬉しい」「いい笑顔で素敵」といったコメントが寄せられている。藤本と夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春は2009年に結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
◆藤本美貴、家族5人でリンクコーデ披露
◆藤本美貴の投稿に反響
