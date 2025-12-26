鷲見玲奈、手作りクリスマスディナー公開に「センス抜群」「お店の料理かと思った」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/26】フリーアナウンサーの鷲見玲奈が12月25日、自身のInstagramを更新。手作りのクリスマスディナーを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】35歳元テレ東アナお店の料理かと思った」話題の手料理
鷲見は「今年はクリスマスディナーを作ってみました」とコメントし、丁寧に焼き上げられたステーキをメインに、色鮮やかなサラダやペンネ、ポタージュなどが並ぶ華やかな料理を披露。普段は和食中心の食生活だが、今回はポタージュやペンネに初挑戦し「美味しくできて大満足」と綴っている。
この投稿には「料理センス抜群」「盛り付けが美しすぎる」「初挑戦とは思えないクオリティ」「美味しそう」「クリスマス感が最高」「お店の料理かと思った」といったコメントが寄せられている。
鷲見は2022年1月に一般男性と結婚し、2024年4月5日に長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
◆鷲見玲奈、初挑戦のメニュー並ぶ豪華クリスマスディナー披露
◆鷲見玲奈の投稿に反響
