【しまむらのニット】が高コスパ！「1枚あると絶対使える」「どんなボトムスにも合う」

「とりあえずニットが欲しいけれど、できればお手頃で失敗したくない…」というときに頼りになるのが【しまむら】の高コスパニット。さらっと着るだけでサマになって、デニムやスカート、ワイドパンツなど、どんなボトムスにも合わせやすいアイテムが勢ぞろい。今回は、この冬の“とりあえず着ておけばOK”なニットを探している人にぴったりな、１枚あると絶対使える優秀ニットをご紹介します。

丈短めですっきり今っぽいケーブル編みニットカーデ

【しまむら】「EC*YUMケーブルZPCD」\4,070（税込）

丈短めのシルエットに、うねうねと立体感のあるケーブル編みが映えるニットカーディガン。コンパクトな丈感だから、ワイドパンツやフレアスカートはもちろん、タイトスカートなど、どんなボトムスと合わせてもバランスよく決まりそう。ほどよいボリューム感と立体感のある編み目柄が、ぐっと高見えを後押ししてくれます。インスタグラマーの@38ka_hさんは、アイボリーとブラウンの2色とも欲しくなってお取り寄せしたそう。

さっとかぶるだけでサマ見え丈長めの優秀ニット

【しまむら】「ケーブルナガソデPO」\1,969（税込）

おしりまですっぽり隠れる丈感がうれしい、ケーブル編みのニットプルオーバー。ふんわり可愛い編み柄ながら、シンプルなシルエットなので、デニムやワイドパンツ、スカートと、ボトムスを選ばず合わせやすそうな一枚。インスタグラマーの@saa_yuuki1006さんも「１枚あると絶対に使える」とコメントしているように、ゆるっとかぶるだけでコーデがまとまり、体型カバーも叶いそうな優秀ニットです。

表情たっぷりで大人可愛いパッチワーク風ニット

【しまむら】「TT*YUUシャギーWNPO」\2,420（税込）

立体感のあるパッチワーク風の編み地が目を引くニットプルオーバー。前だけでなく後ろまで同じ編み地になっているので、どの角度から見ても “360度かわいい” デザインです。袖はボリュームたっぷりですが、丈はほどよくおさえられているから、バランスが取りやすそうなのがうれしいポイント。インスタグラマーの@chii_150cmさんも「どんなボトムにも合わせやすい」とコメントしています。

裾シアーでさりげなく女性らしいシャギー切り替えニット

【しまむら】「TT*RINｽｿｼｱｰNPO」\2,420（税込）

シャギー素材とシアーをドッキングしたこちらは、裾のウェーブライン切り替えが目を引く一枚。切り替え位置がやや高めなので、腰位置が高く見えやすく、自然とスタイルアップが狙えそう。袖はぽわんとボリュームを持たせつつ、袖口にはカットアウトデザインとさりげないパール加工が施されていて、手元まで抜かりなくフェミニンに。シンプルなボトムに合わせるだけで、コーデ全体を華やかに見せてくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@38ka_h様、saa_yuuki1006様、chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki