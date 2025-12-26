速水もこみち、ローストチキン・レモンパスタ…クリスマスディナー全10品公開「高級レストランかと」「さすがのクオリティ」の声
【モデルプレス＝2025/12/26】俳優の速水もこみちが12月25日、自身のInstagramを更新。豪華クリスマスディナーの料理を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】41歳俳優「神レベル」こんがり焼けたローストチキンが美味しそう
速水は「Christmas Dinner」とコメントを添え、華やかな料理の数々を公開。シーザーサラダ、アジのカルパッチョ、マッシュルームスープ、セビーチェ、白子とオレンジカリフラワーのグラタン、カツレツ、クロムツのアクアパッツァ、レモンパスタ、クリーミーシュリンプパスタ、そしてローストチキンとマッシュポテトなど、全10品の豪華なメニューがずらり。彩り豊かで、美しい盛り付けが施されている。
この投稿には「高級レストランかと」「さすがのクオリティ」「料理センスが神レベル」「食べてみたい」「品数がすごすぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆速水もこみち、こだわりのクリスマス料理を披露
◆速水もこみちの投稿に反響
