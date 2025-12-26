ごほうびスイーツ発見♡【ローソン】おうちカフェが華やぐ♡「新商品」

頑張った日のごほうびや、おうちでカフェ気分を味わいたいときには【ローソン】の「新作スイーツ」がおすすめ。今回は、食感にこだわった本格クオリティのスイーツをピックアップ。話題の商品をご紹介します。今日のデザートにいかがですか？

満足度高め「チョコシュークリーム」

ぽてっとしたフォルムがかわいいこちらは、ボリューム満点の「カカオ薫る ショコラトリュフシュー」です。ふわしゅわっとした柔らかなシュー生地の中には、チョコソース入りのチョコクリームがたっぷり。表面はチョコレートコーティングされていて、どこを食べてもチョコ感が味わえそう。@pan.oyatsuさんは、カカオのほろ苦さも感じられる「大人のスイーツ」と絶賛しています。

このサイズがうれしい「レーズンバターサンド」

@pan_oyatsuさんが「コーヒーのいいお友達」とおすすめするこちらの「ラムレーズンバターサンド」。しっとりほろっとしたフィナンシェのような食感のクッキー生地で、バタークリームと大粒のレーズンをサンド。がぶっと頬張れるサイズが魅力的です。アルコール分は1%未満ですが、お酒を含んでいるため注意してください。販売価格は、\254（税込）です。

リッチな味わい「新感覚チーズケーキ」

スイーツブロガーの@sujiemonさんのイチオシは、レアとベイクドの両方の良さを楽しむことができる「生ベイクドチーズケーキ」です。しっとり・とろけるような食感がありながらも、味わいは濃厚でバニラの甘みも感じられるそう。コーヒー・紅茶はもちろん、お酒と合わせるのもいいかもしれません。生食感好きは試してみる価値ありです。価格は\286（税込）です。

間違いないやつ「チョコ & チーズケーキ」

チーズケーキも好きだけどチョコケーキも好きという欲張りな方にぴったりなのが、こちらの「生ベイクドショコラチーズケーキ」です。チーズのコクに加えて、チョコの甘味・苦味が楽しめるぜいたくなスイーツ。食感はしっとりととろけるような感じで、濃厚さがあるため満足度が高そう。プレーンと食べ比べるのもおすすめです。販売価格は\286（税込）です。

