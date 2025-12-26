¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Ü¥ó¥ÉÇÐÍ¥¡Ö007¡×°úÂà¸å¡¢±éµ»¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¡ª¡Ö²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¯¥ì¥¤¥°¡Ê57¡Ë¤Ï¡¢¡Ö007¡×¥·¥êー¥º¤Î¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥Ü¥ó¥ÉÌò¤ò°úÂà¤·¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤É¡×±éµ»¤¬³Ú¤·¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£2006Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ·×5ËÜ¤Î¡Ö007¡×¥·¥êー¥ººîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¡¢¡Ö007¡¿¥Îー¡¦¥¿¥¤¥à¡¦¥È¥¥¡¦¥À¥¤¡×¤òºÇ¸å¤Ë¥Ü¥ó¥ÉÌò¤òÂà¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÍè¡¢¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤Î¿ô¡¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥é¥¸¥ª¡¦¥¿¥¤¥à¥º»ï¤Ë¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£¡Ö´·½¬¤«¤é¼«Ê¬¤ò²ò¤Êü¤Á»Ï¤á¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£°ÊÁ°¤Ê¤é¾¯¤··Ù²ü¤·¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤â¡¢º£¤Ï¥Îー¤È¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Ü¥ó¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÌò¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»þ¤Ëµ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ëº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤É³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¹¤´¤¯¶½Ì£¿¼¤¤¡¢°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Í¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¡¢¥Ü¥ó¥ÉÌò¤ò¹ßÈÄ¤·¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥Ö¥º¡¦¥¢¥¦¥È¡×¥·¥êー¥º3ºîÉÊ¤ä2024Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥¯¥£¥¢/QUEER¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
