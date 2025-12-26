

PERSONZ

PERSONZが、アルバムのリリースと2026年ツアーの詳細を発表した。新作を引っ提げて、来年も全国を駆け巡る。

今回の発表にあわせて、東芝EMI時代のミュージックビデオを一挙公開。当時の空気感や勢いがそのまま詰まった映像は、懐かしさはもちろん、今見ても新鮮。

約24年ぶりとなるベストアルバム『RELOAD BEST』を2026年3月18日に発売。名曲『Dear Friends』をはじめとするPERSONZの代表曲を、当時のオリジナルメンバーで再レコーディング。VAP STORE限定・豪華盤の受注予約がスタート。 予約受注期間は2025年12月24日から2026年2月11日23時59分まで CDに加えて、豪華盤でしか見られないプレミアムな映像コンテンツを収録予定のDLカードにベストアルバム発売記念のオリジナルデザインTシャツ、さらにメンバーのアクリルスタンドがセットになった豪華プレミアム盤は完全生産限定となる。 東芝EMI時代のMVhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLzlo4P09L0RSoJshQ4GuHjSZokZNV06QEPERSONZオフィシャルサイトhttps://personz.net/

PERSONZ RELOAD TOUR “DISCOVER JAPAN 47”

◆4月17日（金）会場：神奈川・関内ホール 大ホール開場18:00 開演18:30※全席指定【お問合せ】キャピタルヴィレッジ Tel.03-3478-9999 ◆4月19日（日）会場：大阪・サンケイホールブリーゼ開場16:00 開演16:30※全席指定【お問合せ】サウンドクリエーターTel.06-6357-4400 ◆4月24日（金）会場：青森・SG GROUPホールはちのへ(八戸市公民館)開場18:00 開演18:30※全席指定【お問合せ】GIPお問い合わせフォームhttps://www.gip-web.co.jp/t/info ◆4月26日（日）会場：北海道・函館市芸術ホール開場16:00 開演16:30※全席指定【お問合せ】マウントアライブ

Tel:050-3504-8700 ◆4月29日（水祝）会場：山形・山形市民会館 大ホール開場16:00 開演16:30※全席指定【お問合せ】GIPお問い合わせフォーム

https://www.gip-web.co.jp/t/info ◆5月1日（金）会場：福島・キョウワグループ・テルサホール(福島テルサ)開場18:00 開演18:30※全席指定【お問合せ】GIPお問い合わせフォーム

https://www.gip-web.co.jp/t/info ◆5月2日 （土）会場：岩手・トーサイクラシックホール岩手 中ホール開場16:30 開演17:00※全席指定【お問合せ】GIPお問い合わせフォーム

https://www.gip-web.co.jp/t/info ◆5月5日 （火祝）会場：福井・福井県県民ホール開場16:00 開演16:30※全席指定【お問合せ】FOB金沢 Tel:076-232-2424 ◆5月6日 （水祝）会場：石川・金沢市文化ホール開場16:00 開演16:30※全席指定【お問合せ】FOB金沢 Tel:076-232-2424 ◆5月17日（日）会場：東京・ヒューリックホール東京開場16:00 開演16:30※全席指定

ドリンク代別途【お問合せ】キャピタルヴィレッジ Tel:03-3478-9999 ◆5月23日（土）会場：香川・サンポートホール高松 第1小ホール開場17:00 開演17:30※全席指定

【お問合せ】DUKE高松 Tel:087-822-2520 ◆5月30日（土）会場：岐阜・岐阜市文化センター 小劇場開場16:30 開演17:00※全席指定

【お問合せ】サンデーフォークプロモーション Tel:052-320-9100 ◆6月5日（金）会場：滋賀・守山市民ホール 小ホール開場18:00 開演18:30※全席指定

【お問合せ】サウンドクリエーター Tel:06-6357-4400 ◆6月6日 （土）会場：奈良・なら100年会館 中ホール開場17:00 開演17:30※全席指定

【お問合せ】サウンドクリエーター Tel:06-6357-4400 ◆6月19日（金）会場：徳島・藍住町総合文化ホール開場18:00 開演18:30※全席指定

【お問合せ】DUKE高松 Tel:087-822-2520 ◆6月21日（日）会場：岡山・ルネスホール開場16:00 開演16:30※全席指定

【お問合せ】キャンディープロモーション岡山 Tel:086-221-8151 ◆6月25日（木）会場：大分・J:COM ホルトホール大分 小ホール開場18:00 開演18:30※全席指定

【お問合せ】BEA 092-712-4221 ◆6月26日（金）会場：佐賀・神埼市千代田文化会館 はんぎーホール

＊会場が変更になりました開場18:00 開演18:30※全席指定

【お問合せ】BEA Tel:092-712-4221 ◆7月3日 （金）会場：山梨・YCC県民文化ホール 小ホール開場18:00 開演18:30※全席指定

【お問合せ】キャピタルヴィレッジ Tel:03-3478-9999 ◆7月10日（金）会場：千葉・市川市文化会館 小ホール開場18:00 開演18:30※全席指定

【お問合せ】キャピタルヴィレッジ Tel:03-3478-9999 ◆7月16日（木）会場：宮崎・メディキット県民文化センター イベントホール開場18:00 開演18:30※全席指定

【お問合せ】BEA Tel:092-712-4221 ◆7月17日（金）会場：熊本・男女共同参画センター はあもにい メインホール開場18:00 開演18:30※全席指定

【お問合せ】BEA Tel:092-712-4221 ◆7月19日（日）会場：長崎・長崎市市民生活プラザホール開場16:00 開演16:30※全席指定

【お問合せ】BEA Tel:092-712-4221 ◆7月24日（金）会場：鳥取・米子市文化ホール開場18:00 開演18:30※全席指定

【お問合せ】キャンディープロモーション岡山 Tel:086-221-8151 ◆7月25日（土）会場：島根・大社文化プレイスうらら館開場16:30 開演17:00※全席指定

【お問合せ】キャンディープロモーション岡山 Tel:086-221-8151◆8月7日 （金）会場：静岡・静岡市清水文化会館マリナート 小ホール開場18:00 開演18:30※全席指定【お問合せ】サンデーフォークプロモーション静岡 Tel.054-284-9999 ◆8月9日 （日）会場：三重・津リージョンプラザお城ホール開場16:00 開演16:30※全席指定

【お問合せ】サンデーフォークプロモーション Tel:052-320-9100 ◆8月11日（火祝）会場：兵庫・神戸文化ホール 中ホール開場16:00 開演16:30※全席指定

【お問合せ】サウンドクリエーター Tel:06-6357-4400 ◆8月14日（金）会場：栃木・宇都宮市文化会館 小ホール開場18:00 開演18:30※全席指定

ドリンク代別途【お問合せ】キャピタルヴィレッジ Tel:03-3478-9999 ◆8月21日（金）会場：埼玉・さいたま市文化センター 小ホール開場18:00 開演18:30※全席指定

ドリンク代別途【お問合せ】キャピタルヴィレッジ Tel:03-3478-9999 ◆8月28日（金）会場：千葉・千葉市若葉文化ホール開場18:00 開演18:30※全席指定

ドリンク代別途【お問合せ】キャピタルヴィレッジ Tel:03-3478-9999 ◆8月30日（日）会場：宮城・若林区文化センター開場16:00 開演16:30※全席指定【お問合せ】GIPお問い合わせフォームhttps://www.gip-web.co.jp/t/info ◆9月6日 （日）会場：茨城・ザ・ヒロサワ・シティ会館 小ホール開場16:00 開演16:30※全席指定

ドリンク代別途【お問合せ】キャピタルヴィレッジ Tel:03-3478-9999 ◆9月12日（土）会場：岐阜・高山市民文化会館 小ホール開場16:30 開演 17:00※全席指定

ドリンク代別途【お問合せ】キャピタルヴィレッジ Tel:03-3478-9999 ◆9月18日（金）会場：秋田・あきた芸術劇場ミルハス 中ホール開場18:00 開演18:30※全席指定【お問合せ】GIPお問い合わせフォームhttps://www.gip-web.co.jp/t/info ◆9月21日（月祝）会場：新潟・りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館 劇場開場17:00 開演17:30※全席指定【お問合せ】FOB新潟 Tel:025-229-5000 ◆9月22日（火祝）会場：群馬・高崎市文化会館開場16:00 開演 16:30※全席指定

【お問合せ】キャピタルヴィレッジ Tel:03-3478-9999 ◆9月25日（金）会場：福岡・福岡市民ホール 中ホール開場18:00 開演18:30※全席指定

【お問合せ】BEA 092-712-4221 ◆9月26日（土）会場：鹿児島・ライカ南国ホール開場16:30 開演17:00※全席指定

【お問合せ】BEA 092-712-4221 ◆10月2日（金）会場：愛媛・松前総合文化センター 広域学習ホール開場18:00 開演18:30※全席指定

【お問合せ】DUKE松山

089-947-3535 ◆10月3日（土）会場：高知・高知市文化プラザかるぽーと・四国銀行ホール開場17:00 開演17:30※全席指定

【お問合せ】DUKE高知 088-822-4488 ◆10月9日（金）会場：広島・JMSアステールプラザ 中ホール開場18:00 開演18:30※全席指定

【お問合せ】キャンディープロモーション広島 082-249-8334 ◆10月11日（日）会場：山口・山口市民会館 小ホール開場16:00 開演16:30※全席指定

【お問合せ】キャンディープロモーション広島 082-249-8334 ◆10月12日（月祝）会場：愛知・COMTEC PORTBASE開場16:00 開演16:30※全席指定

ドリンク代別途【お問合せ】サンデーフォークプロモーション Tel:052-320-9100 ◆10月16日（金）会場：富山・オーバード・ホール 中ホール開場18:00 開演18:30※全席指定【お問合せ】FOB金沢 Tel:076-232-2424 ◆10月17日（土）会場：長野・ホクト文化ホール 中ホール開場17:00 開演17:30※全席指定【お問合せ】FOB新潟 Tel:025-229-5000 ◆10月24日（土）会場：北海道・共済ホール開場16:30 開演17:00※全席指定【お問合せ】マウントアライブ

Tel:050-3504-8700 ◆10月29日（木）会場：東京・東京国際フォーラム ホールC開場18:00 開演 18:30※全席指定

【お問合せ】キャピタルヴィレッジ Tel:03-3478-9999 ◆11月1日（日）会場：京都・ロームシアター京都 サウスホール開場16:00 開演16:30※全席指定

【お問合せ】サウンドクリエーター Tel:06-6357-4400 ◆11月3日（火祝）会場：和歌山・和歌山県民文化会館 小ホール開場16:00 開演16:30※全席指定

【お問合せ】サウンドクリエーター Tel:06-6357-4400料金 全会場S席：9,000円

A席：4,500円、高校生以下1,000円（消費税込み）