【MステSUPER LIVE】金爆、恒例流行語バージョンでカオス状態 ミャクミャクも歌唱で視聴者「あんな声だったんだ」
ゴールデンボンバーが、26日に生放送するテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）に出演した。「女々しくて 2025流行語ver.」を披露した。
すっかり恒例となった流行語バージョンでは数々のワードを替え歌で盛り込み、麻辣湯や新型iPhone、大谷翔平や山本由伸のものまね芸人、次の歌唱で控えていたM!LKも映され、さらに平成を象徴するキャラクター「なめこ」「リラックマ」やギャルやアムラー、シノラーなどが大集合するカオス状態に。
さらに最後にはミャクミャクが“ご本人”登場。「見た目キモいけど声がかわいい」の歌詞にあわせるように「女々しくて」の歌詞を歌唱した。
思わぬサプライズにXで視聴者からは「ミャクミャクってあんな声だったんだ」「なめこ久々にみた」「やりたい放題」「普通にM!LK出てきたw」「ミャクミャクの声聞けたやん！！」「毎回楽しませてくれてありがとう」「ミャクミャクの声初めて聞いた」と反響が相次いでいる。
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で届ける。
