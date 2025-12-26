俳優・浅川梨奈さんが26日、自身5作目となるカレンダー『浅川梨奈 2026 CALENDAR』の発売記念イベントに登壇。金曜ドラマ『フェイクマミー』で共演した波瑠さんの結婚についても話しました。

【写真を見る】【浅川梨奈】5thカレンダー発売 次作は“全身コスプレ”？「今のうちに会社に置いていただきたい」 『フェイクマミー』共演・波瑠の結婚も祝福「あ〜いいな」





浅川さんは“今年（2026年）のカレンダーは、去年のカレンダーの撮影をしながら「来年はこういうことやりたいな」って話していたものを実際に形にさせていただいた。いわば1年越しの内容”と明かし、“猫カフェだったり、浅草で街歩きさせていただいた”と、念願叶った仕上がりに満足げな表情。









今回の撮影中にも、また来年のことを考えていたか問われると、“1回、趣味に全振りした「全ページ・コスプレ」って面白そうだよねって言ってて。思いっ切り、全身コスプレのカレンダーをやってみたい”と、目を輝かせました。









カレンダーは、浅川さんのナチュラルな魅力が光る卓上型カレンダー。“会社のデスクで、1年一緒に過ごしてもらえるのが嬉しい”と、理想の飾り場所を語ると、“いつかコスプレになってしまった時に置きづらいと思うので、今のうちに会社に置いていただきたいな”と、笑いを誘いました。









また、今月、最終回を迎えたTBS系ドラマ『フェイクマミー』で共演していた波瑠さんが、俳優・高杉真宙さんと結婚発表したことを記者から触れられると、“もう素敵すぎて。寝起きで携帯見て、（結婚を知り）「え！？」って、変な声出ました”と、笑顔。









続けて、“波瑠さんとお会いして、女性としても俳優としても素敵な方。私も波瑠さんみたいな素敵な女性になれるように頑張りたいなと思っていた。（2人が）共演されてたドラマも拝見してたので、「あ〜いいな」って思いましたし、原作者とか制作陣の気持ちに勝手になって、こんな嬉しいんだなって”と、喜びながら祝福しました。



