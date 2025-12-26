脚本家で、女性で初めて大相撲の横綱審議委員会（横審）委員を務めた内館牧子（うちだて・まきこ）さんが17日、急性左心不全のため東京都の病院で死去した。77歳だった。

◇ ◇ ◇

記者人生の宝物がある。18年5月、内舘さんの直筆で届いた手紙だ。「さすが私が門前払いされた日刊スポーツの記者、うまいです！！」。記事への賛辞に、思わず興奮の声が出た。

プロレスも愛した。同月に行われた新日本プロレスのIWGPヘビー級選手権、新記録V12をかけた王者オカダ・カズチカ対棚橋弘至の決戦を前に、展望を聞きたいと考えた。ダメ元で依頼すると、まさかの快諾。20分という約束をいただいた。

対面して名刺を渡すなり、「日刊スポーツに入りたかったの」と明かされた。相撲記者になりたく、採用有無の電話をかけると「『女性は支度部屋に入れないので、記者にはなれません』って」と夢やぶれたという。優しい笑みで、こちらの緊張を解いてくれた。

インタビューでは、プロレスの本質を教えてもらった。「見たこともない人は『あんなものはショーじゃん』とか言うわね。例えばトップロープから倒れている相手に飛ぶじゃない。フェアな人たちは逃げろと思うけど、違うのよ。あえて受ける。そうすると上から飛んだ人も、それを受けた人も両方が輝くわけ」。熱い語りは、予定の20分を過ぎて1時間になっていた。

後日届いた手紙では、私が持参した菓子ゆべしに、「本当においしくて、タナやオカダには悪いけど、あれを頂いただけで、この取材受けてよかった」の言葉。その後にはかわしい「ハート」マークも記されていた。

あらためて「受けて」もらった感謝を伝えたい。【17、18年プロレス担当 阿部健吾】