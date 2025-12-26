単身赴任中に一時帰宅したパパさんが駅のベンチに座っていたら、お散歩中の愛犬は気づくのでしょうか…？愛にあふれた再会シーンが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で18万回を超えて表示され、1万件のいいねが寄せられています。

【動画：単身赴任していたパパが『突然現れた』結果→お散歩中の愛犬が気付き…尊すぎる『26日ぶりの再会の瞬間』】

単身赴任中のパパが現れたら…

Threadsアカウント「amena.sho」に投稿されたのは、単身赴任中のパパさんが26日ぶりに帰ってきて、ポメラニアン×チワワのMIX犬「CoCo」ちゃんと再会した時の様子です。パパさんは駅のベンチに座って、お散歩中のCoCoちゃんが通りかかるのを待つというサプライズを仕掛けることに。

パパさんが待っていると、CoCoちゃんがご家族と一緒にトコトコ歩いてきました。ベンチの近くまで来ると、「ん！？あそこにいるのパパじゃない？」とばかりに足を止めてご家族の方を振り向くCoCoちゃん。

そしてさらにベンチに近づいて「やっぱりパパだ！」と確信すると、勢いよくパパさんのもとにダッシュしたそう。気づくのも駆け寄るのも早いところに、パパさんへの愛を感じます。

愛犬の熱烈歓迎がすごい！

CoCoちゃんはパパさんの足に飛びついて、「おかえり～！」とちぎれそうなほどしっぽを振りながら熱烈歓迎してくれたとか。その後はパパさんの足をよじ登り、お膝の上で大暴れ！突然パパさんが現れたことで、すっかりテンションが上がっているようです。

想像以上に大喜びする姿が可愛くて、パパさんは「ただいま」とCoCoちゃんを撫でながらデレデレに。ご家族もCoCoちゃんのはしゃぎっぷりに、声を出して笑ってしまったそう。幸せあふれる再会シーンは、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

再会シーンに絶賛の声が続々

現在、パパさんは約1ヶ月ごとに自宅に帰ってきて、CoCoちゃんとたっぷりイチャイチャしてから単身赴任先に戻るという生活をしているそう。きっとこれからもパパさんが帰ってくるたびに、CoCoちゃんは全力で「おかえりなさい」と「大好き」を伝えてくれることでしょう。

この投稿には「可愛くて仕方ないですね！最高」「凄い喜びようですね」「パパもこれは笑顔になっちゃいますね」「相思相愛なんだな…」「こっちまで幸せな気分」といったコメントが寄せられています。

CoCoちゃんの可愛い姿やご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Threadsアカウント「amena.sho」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「amena.sho」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。