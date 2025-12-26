深夜、静かな室内で聞こえてきた物音。気になって様子を確かめた飼い主さんは、思わず笑ってしまうようなワンコの姿を目にすることとなりました。

その姿は記事執筆時点で40万再生を突破。「かまちょで可愛い」「表情がたまらない」などのコメントが寄せられています。

【動画：深夜の2時、物音がしたのでふと見てみたら犬が…思わず笑ってしまう『まさかの状況』】

深夜に物音が…

TikTokアカウント「haruharuchanko」に投稿されたのは、白柴犬「はる」ちゃんのお姿。白くモフモフの毛並みが魅力的な美人さんです。ある日の深夜、辺りが静まり返った時間帯のこと。何やら物音が聞こえてきたため、投稿主さんは様子を確かめてみたといいます。

すると視線の先には、暗い部屋のテーブルの上でじっと佇むはるちゃんがいたとか。白い毛並みが夜の空間に浮かび上がり、こちらを見つめるその姿は、なんともシュールで思わずクスッと笑えます。

可愛すぎる影

はるちゃんは、足元へ視線を落として状況を確認するような仕草を見せていたそう。降りようとしているようにも見えたものの、そのまま動くことはなく、再び飼い主さんの方をじっと見つめていたといいます。

暗闇で壁に大きく浮かび上がるはるちゃんの影は、存在感たっぷり。凛としたシルエットがくっきりと浮かび上がり、その影までもがたまらなく可愛かったとか。助けを求めるような視線と、立派すぎる影との対比が、独特の雰囲気を生んでいたのでした。

甘えん坊なはるちゃん

しかし実は、テーブルの高さは決して高くはなく、状況だけを見れば自力で降りられそうだったといいます。それでも動かないはるちゃんの様子からは、どこか助けてほしいという“構ってもらいたい気持ち”が感じられたよう。

その後、はるちゃんは無事に床へ降ろしてもらい、対策としてテーブルの上には大きなぬいぐるみが設置されたそう。甘えん坊な一面が垣間見える、深夜のまさかの可愛らしい姿に、多くの人が心を掴まれたのでした。

投稿には「なんともいえない可愛い表情」「ちょい申し訳なさそう」「影まで可愛いなんてたまらない♡」「目で訴えて来るタイプｗ」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「haruharuchanko」では、はるちゃんの微笑ましい日常が多数投稿されています。甘えん坊で可愛いはるちゃんにほっこりしたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「haruharuchanko」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。