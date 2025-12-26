「バズってるらしく」辻希美【3COINS】“多機能”トイカメラに興奮「めっちゃいいじゃん」

辻希美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【3COINS購入品紹介】クリスマス・食品・便利グッズまで！当たり商品が続々でした…』という動画を投稿。『3COINS』で購入したさまざまな商品を紹介してくれました！今回は、辻さんが、その性能に驚いた“トイカメラ”をピックアップします♪

辻さんが「気になるアイテムを買ったんですよ」「ちょっとバズってるらしく」とコメントした商品がこちら。

◼︎ミニトイカメラ

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより

3COINS(スリーコインズ) / ミニトイカメラ 税込2,750円（公式サイトより）

写真も動画も撮れる液晶画面搭載の多機能ミニトイカメラ。

可愛いおもちゃのような見た目でありながら、写真撮影時の画質設定、タイマー撮影、動画撮影時による解像度の設定、フラッシュ機能など、本格的な機能が満載！

市販のSDカードを挿入すれば、写真を沢山保存できたり、動画撮影機能を使うことができ、データ転送に対応する市販のUSBケーブルやSDカードを使用して、本体からパソコンへデータを移行させることも可能。

◼︎エモい写真が撮れる♪

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより

辻さんは「こんなに小さいのに、ちゃんとカメラ（写真）が撮れるんだって」「今さ、若い子がさ、デジカメのさ写真がエモいみたいな感じで流行ってるじゃん？」「そんな感じで撮れるのかも」とコメント。

そして実際に、眠っている次女を撮影してみると、「撮れてる！」「ちゃんとしてるよ？」「すごい！すごい！すごい！これめっちゃいいかも！」と驚き。

その後も「めっちゃいいじゃん。しかも超軽いよ」「マジのおもちゃって感じだけど、すごいちゃんと撮れてる」「ちゃんとエモい。これヤバいじゃん！」「これ希空（長女）に教えてあげよう」と興奮した様子で教えてくれました♪

■動画もチェック

18歳の長女・14歳の長男・12歳の次男・7歳の三男、そして今年8月に出産した次女という5児の母として、子育てと仕事を両立している辻さんのYouTubeチャンネルでは、夕飯準備の様子や、購入品などがたびたび公開されます。家事の参考になるものばかりですので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより