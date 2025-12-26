近藤千尋「乾燥しなくていい感じっ」収録メイクに使用した“生ツヤ”ファンデーション
近藤千尋さんが自身のInstagramを更新。収録時のメイクについて明かしてくれました。タイアップ投稿ではあるものの、近藤さん自身の感想も！
■ファンデーション
投稿で紹介されたのがこちら！
KATE/ジュレリープファンデーション 01 税込2,530円（編集部調べ）
美容液ジュレが肌に密着し、カバー力とツヤ肌の両方が叶うファンデーション！
近藤さんは「収録メイク」としてこちらを紹介！
また使用したカラーについても「01を使用しました」と明るめのカラーを使用したとコメント。
このファンデーションは、テカリにくく潤いが持続するという特徴があるようですが、近藤さんも「崩れにくくて、生ツヤが 乾燥しなくていい感じっ」と仕上がりで効果を実感しているようでした！
■投稿もチェック
近藤さんのInstagramには、ファッションやメイクのヒントになりそうな投稿も！ぜひアカウントもチェックしてみてくださいね。
