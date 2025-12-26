「普通の家族」って何？ 平凡だったはずの家族の形が少しずつ歪んでいく――「家族のあり方」を揺るがすコミックエッセイ『わたしは家族がわからない』【書評】
「普通」という言葉ほど、人を縛るものはないのかもしれない。
『わたしは家族がわからない』（やまもとりえ/KADOKAWA）は、「普通」だったはずの3人家族の平穏な日常が少しずつ変容していく過程を、父、母、娘それぞれの視点から描いた作品だ。
役所勤めで真面目な父、「普通がいちばん」が口癖のパート勤めの母、そして元気いっぱいの保育園児の娘。大きな問題もなく、平凡で安定した家庭。しかし、ある日突然、理由も告げぬまま父は姿を消し、そして1週間後、何事もなかったかのように帰宅する。その出来事は家族の中で深く掘り下げられることもなく、母によって「なかったこと」にされた。
しかし本作は、失踪した出来事そのものよりも、「普通でいるために、問うことを飲み込んできた家族」に焦点を当てている。波風を立てないために見て見ぬふりをし、家庭を壊さないために疑問を抱えたまま暮らす。その積み重ねが、家族の形を静かに、そして確実に歪ませていく過程が淡々と描かれていく。物語の終わり方は、受け取る側の価値観によって、印象が大きく変わるだろう。
タイトルの「家族がわからない」という言葉は、家族という関係について問いかけてくる。わかり合えないことが悪ではなく、わかり合えている「ふり」を続けることの危うさ。本作はその事実を過剰な感情表現に頼ることなく、読者の心へ深く刻み込む。
文＝ゆくり