巨人・赤星優志投手が２６日、ジャイアンツ球場での年内の自主トレを打ち上げた。今オフはチームトップ１１勝の山崎伊織と共に自らに猛練習を課し、この日も徹底的に走り込むなどして体を鍛え上げている。

大卒４年目の今季は開幕ローテ入りし、６月までに自己最多を更新する６勝をマークした。しかし７月以降は未勝利。２２登板で防御率２・６８、６勝９敗でシーズンを終え「いい意味でも、悪い意味でも、収穫は今までのシーズンで１番多かった。そこ（収穫）を来年につなげていけるかどうかは、このオフに懸かっているので。しっかり受け止めて、悪かったところはじゃあどうするか。見つめ直してやらないといけない」と語った。

終盤は上半身のコンディション不良による離脱もあったが、シーズン後に沖縄で開催されたジャパンウィンターリーグで実戦復帰。「内容はまだまだでしたけど、復帰で終われたので。キャンプまでにまたしっかり体を作っていけるように、短い時間を有意義に使いたい」と決意をにじませた。

１２１イニング、クオリティースタート（ＱＳ、６回以上自責３以下）１２回はエース山崎に次ぐチーム２位の数字だった。来季は登板試合全てでＱＳ以上をクリアしていくことが目標で「任された試合でゲームを作ることが大事。チームのためになることを、常に考えながらやりたい」と力を込めた。