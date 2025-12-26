いわゆる「美人局（つつもたせ）」で、金を脅し取ろうとしたとして、15歳の少年から29歳の男まで、合わせて6人が恐喝未遂の疑いで逮捕されました。

【逮捕】

・住所不定、無職の岡田堅士郎 容疑者（20）

・住所不定、職業不詳の長谷川諒 容疑者（29）

・住所不定、無職の石丸蓮 容疑者（27）

・住所不定の男（18）

・山口県下関市の高校生の少年（17）

・山口県下関市の中学生の少年（15）

6人は、9月30日の午前9時～11時ごろ、14歳の少女と共謀して、熊本市東区尾ノ上にある店舗の駐車場で、少女と一緒に車に乗っていた熊本県北部に住む男性（29）に「どう落とし前つけるんだ」「できること精一杯したほうがいいんじゃない？」などと、いわゆる「美人局」で金を脅し取ろうとした疑いが持たれています。

警察によりますと、事件当時、岡田容疑者ら3人が男性の車を囲み、脅したということですが、男性がその場から逃げ出し、警察に届け出たことで、事件が発覚しました。

男性はSNSを通じて、14歳の少女と知り合い、この日、初めて会ったということですが、男性は14歳とは知らなかったということです。

警察は6人の認否について、「捜査に支障がある」として明らかにしていませんが、匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」の関連も視野に捜査を進めるとともに、余罪があるかについても捜査を進めています。