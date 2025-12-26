【巨人】山口オーナー、若手底上げに期待　１４年ぶり日本一へ「新しい力」を

巨人は２６日、東京・大手町の球団事務所で２０２５年の仕事納めを行った。

仕事納め式で職員を前にあいさつした山口寿一オーナーは「来年必ず若い、新しい力が上がってくると私は信じています」と語り、リーグ３位からの巻き返しへ、ポスティングで岡本がメジャー挑戦する中で新戦力台頭を熱望した。

来季２年ぶりのリーグ優勝、１４年ぶりの日本一には若手の底上げが不可欠。

投手では西舘、宮原、横川、堀田、井上、新加入の北浦、松浦、新人の竹丸、田和、山城など。野手では石塚、門脇、浦田、中山、荒巻、増田陸、萩尾、岡田、佐々木、浅野、三塚、新人の皆川、小浜らブレイクの可能性ある伸びしろ豊かな若手は多くいる。

この日の山口オーナーあいさつは以下の通り。

「みなさん、１年間お疲れ様でした。今年は長嶋（茂雄）さんが亡くなられるという非常に大きな出来事がありまして、それだけに何としても勝ちたかったけれども、残念な１年となりました。来年に関しては、心配なところもありますけれど、こういう時にジャイアンツは必ず新しい力が伸びてきた。そういう歴史をこれまでも繰り返してきた。来年必ず若い、新しい力が上がってくると私は信じています。フロントとチームが心を一つにして、新しいチームを作っていくという一念で、来季ぜひ、全力を挙げてリーグ優勝、それから日本一を目指したいと思っています」