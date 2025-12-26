¡È2»ù¤ÎÊì¡É¸µ¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¡¡M¥¹¥Æ¤Ç¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¡¡SNS¾×·â¡Ö¥ª¡¼¥éÊÌ³Ê¡×¡Ö°ìµ¤¤Ë¤¢¤Îº¢¤Ë¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡¡SUPER¡¡LIVE¡¡2025¡×¡Ê¸å4¡¦30¡Ë¤¬26Æü¡¢À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÉü³è¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡AKB48¤¬¤³¤ÎÆü¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤¨¤ÆÂ´¶ÈÀ¸¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¹ë²Ú¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤Ë¤è¤ë¡ÖAKB¡Á48¡ª¡×¤Î¹æÎá¤Ç¡¢¡ÖRIVER¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£Â³¤¤¤Æ»Ø¸¶è½Çµ¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤È¥·¥å¥·¥å¡×¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò²Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄù¤á¤Ë¤Ï¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¤¬ÅÐ¾ì¡£M¥¹¥Æ¤Ë¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð±é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö1¡ª2¡ª3¡ª4¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò·ã¤·¤¯ÍÙ¤Ã¤¿¡£Á°ÁÕ¤Î¥½¥í¥À¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢Æ¬¤Þ¤Ç¥Ô¥ó¤È¿¤Ó¤¿Â¾å¤²¤«¤é¡¢Á°¸å³«µÓ¤Þ¤Ç¥¥ì¥¥ì¤ÎÆ°¤¤ÇºÆ¸½¡£¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤ºÍÙ¤ê¤¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯10·î¤Ç37ºÐ¡£ÇÐÍ¥¡¦ÎÓ¸¯ÅÔ¤È·ëº§¤·¡¢2»ù¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£5·î¤ËÂè2»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿±¿Æ°Ç½ÎÏ¤Ï¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´À¹´ü¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢SNS¤Ë¾Î»¿¤ÎÍò¡£¡Ö°ìµ¤¤Ë¤¢¤Îº¢¤ËÌá¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¥é¥Ã¥¥é¡×¡ÖÂçÅçÍ¥»Ò¤È¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤ÎÀ¨¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤ï¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥²¡¼¤ï¡×¡ÖÂ´¶È¤·¤Æ¿ïÊ¬¤¿¤Ä¤·¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇÐÍ¥¶È¤âË»¤·¤½¤¦¤ÊÃæ¤¢¤ó¤À¤±Æ°¤±¤ë¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¥¹¥´¥¤¤È»×¤¦¡×¡Ö¤³¤Î¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»Å¾å¤²¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¡×¡Ö¤¢¤ì¤Ç2¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖÂçÅçÍ¥»ÒÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¥ì¤¬¤¢¤ë¤Í¤§¡×¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¤¿¤¤ÂçÅçÍ¥»Ò¡×¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·´üÂÔ¤òÀäÂÐÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÂçÅçÍ¥»Ò¤Î¥ª¡¼¥é¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÌ³Ê¤ÇÀ¨¤¤¡×¡ÖÂèÆó»Ò½Ð»º¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÂçÅçÍ¥»Ò¤µ¤ó¤¬¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤âÂ½¿§¤Ê¤¯ÍÙ¤Ã¤Æ¤Æ¤Ó¤Ó¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¤¿OG¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¶Ã¤¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤ÎÈ±·Á¤Ë¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¡£¡ÖÂçÅçÍ¥»Ò¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤¨¤°¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÂçÅçÍ¥»Ò¸«¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¿Í»ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×¡ÖÂçÅçÍ¥»Ò¡¢¤Þ¤¸¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¥·¥ç¡¼¥È»÷¹ç¤¦¤Û¤ó¤È¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¤Ë¤Ï¡¢»Ê²ñ¤Î¥¿¥â¥ê¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤ò¿¶¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÂ©ÀÚ¤ì¡£¡Ö¤Ï¤¡¡Ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£10Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡ÄÂ©ÀÚ¤ì¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ´¶ÌµÎÌ¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç20¼þÇ¯¤ÎAKB48¤Ï¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½Ð¾ì¡£ºÆ¤Ó¸½Ìò¡õÂ´¶ÈÀ¸¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£