¾¾²¼Æà½ï¡¡¿·¥É¥é¥Þ¸½¾ì¤Ç¤Ï¤·¤ã¤°Ì¼Ìò¤ò¸«¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾²¼Æà½ï¤¬£²£¶Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¥É¥é¥Þ¡ÖÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÍèÇ¯£±·î£µÆü¥¹¥¿¡¼¥È¡¦·îÍË¸á¸å£±£°»þ¡á¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡¦Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤ÏµÓËÜ²È¡¦¤ª¤«¤¶¤¤µ¤È¤³»á¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿»ö·ï¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤À¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢¾¾²¼±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÈæÀ»»Ò¤Î¤â¤È¤«¤éÉ×¡¦°ì¼ù¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£°ì¤«·î¸å¡¢·Ù»¡¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ»ö¸Î»à¤·¤¿°äÂÎ¤ÎÆÃÄ§¤È½ê»ýÉÊ¤«¤é¡ÖÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î£±Ç¯¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÉ×¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤Æ¤â»É·ãÅª¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¤ÈÉ¾¤·¤¿¾¾²¼¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¡¢Í½Â¬¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¼¡¤Î¾ìÌÌ¤ÇÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤ê¡£ËÜÅö¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤Æ¤Î¤á¤ê¤³¤à¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤ª¤â¤·¤í¤µ¤¬ÇÜÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢Àè¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤â¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¡¢Ì¼¡¦°¡µ¨Ìò¤ÎµÈËÜ¼ÂÍ³¤¬¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ë¥²¡¼¥à¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Æ¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤À¤Ê¡×¤È¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÌò¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«Íê¤Þ¤ì¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÃÇ¤ì¤Ê¤¤Ìò¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÊÉ×¤Î¡Ë°ì¼ù¤µ¤ó¤Î»ö¤Ï¡Ø¤½¤Ã¤Á¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À°ì¼ù¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤Ê¿Í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÏÁª¤Ð¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÍèÇ¯¡¢¤É¤Î¥É¥é¥Þ¤è¤ê¤âÁá¤¯»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¾þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö£±ÏÃ¸«Æ¨¤¹¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤ºËèÏÃ¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤Ïà´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤óá¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£