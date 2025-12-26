【櫻井優衣】日常のなかにある“好き”を見つけたい♡ 心が満たされる「メロウな過ごし方」って？

今どきのおしゃれな女のコたちは、頑張りすぎず、自分をいたわる“メロウ”な過ごし方が気分。今回は、櫻井優衣とともに、メロウな女のコたちが感じている「冬の気分」をお届けします。あなたもこれを読めば、なんでもない毎日のなかにある小さな“好き”を見つけられるはず♡

わたしたちのメロウな気分Bot ここではメロウな女のコたちが感じている、ゆったりおだやかに過ごしたい、この冬の気分をご紹介。 心の余裕や満たされる気持ちって、ちょっとしたことから生まれるんだって気づかせてくれるはず。

少し早起きして過ごす朝の時間 朝、1時間早起きしてのカフェタイム今日も充実しそうだな〜。朝、フルーツをひとくち。自分を大切にできるわたしが好きになる瞬間。 グレー×ライトブルーポロニット 9,570円／MEENDERI（HANA KOREA）下に着たポロニット 20,900 円／SNIDEL（SNIDEL ルミネ新宿2店）バレッタ 19,800円／Colette Malouf（THE HAIR BAR TOKYO）

ゆったり過ごせるお気に入りの場所 ひとりの時間を大切にしたくて通う、下北のミニシアター。ここはわたしだけの場所。ムードのある場所を求めて見つけた隠れ家みたいなミュージックバー。ラブソングが染みる誰もいない夜の横断歩道。 ファーコート 15,400円／dazzlin バラクラバ 9,350円／The Girls Society

好きが少しずつ増えていく日々 最近お香の香りが好きになってきた。スマホを遠ざけて読書や編み物。ゆったり流れる時間が好き。レコードや、文庫本。実際に手に取って迷う楽しみを思い出した。やっと巡りあえたヴィンテージの椅子、みんなに見てもらいたい！ フェザーつきカーディガン 16,500円／The Girls Society サテンキャミソール 8,810円／ROSE FRANTZ（HANA SHOWROOM）スカート 6,600円／yae（アンティ ローザ）カチューシャ 59,400円／Jennifer Behr（THE HAIR BAR TOKYO）ダブルリング 2,750円／シースキー（ロードス）シアーソックス 1,980円／靴下屋（Tabio） 撮影／堤智世（ende）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／松田美穂 モデル／櫻井優衣（本誌専属）

Ray編集部 副編集長 小田和希子

櫻井優衣