26日の山形県内は、強い冬型の気圧配置の影響で、庄内で大荒れや大しけとなりました。また、酒田市では26日朝、住宅やカーポートの屋根が強風により飛ばされるなどの被害が相次ぎました。





山形地方気象台によりますと、26日の県内は強い冬型の気圧配置の影響で、広い範囲で雪が降り、庄内では大荒れや大しけとなりました。



午後6時現在も庄内沿岸部に暴風雪警報と波浪警報が出されています。





午後4時までに観測された最大瞬間風速は酒田で29.3メートル庄内町狩川で22.3メートル、鶴岡市鼠ヶ関で21.9メートルなどとなっています。こうした中、酒田市では26日朝、強風による建物への被害が相次ぎ、こがね町2丁目では自動車販売店の看板が壊れました。また、住宅2棟のトタン屋根がはがれたり、住宅のカーポートの屋根が飛ばされる被害もあったということです。いずれもけが人はいませんでした。強風の影響で庄内空港では、羽田までの発着便のうち合わせて6便が欠航となりました。そしてJR羽越線「特急いなほ」は、上下線合わせて10本が運休や区間運休。普通列車も上下線合わせて27本が運休・区間運休となり、乗客およそ3540人に影響が出ました。気象台は、26日夜遅くにかけて暴風雪による交通障害や高波に警戒を呼びかけています。強い冬型の気圧配置は27日夜まで続き、その後はいったん緩むものの、年明けにかけて再び雪や雨が降りやすい天気となりそうです。