生きる権利がない......「日本人ファースト」の標的にされた、「仮放免」の子どもたちとは

――「この国に生まれたことが、罪ですか？」

日本で生まれ、日本語しか知らずに育ちながら、在留資格を持たず生きる子どもたちがいる。国民健康保険にも入れず、進学や就労の道も閉ざされ、強制送還の不安と隣り合わせの日々を送る。

子どもたちを物語の主役とした書籍『仮放免の子どもたち』では、データや政策を整理したコラムも収録し、外国人政策の「今」を描き出す。

＊本記事は、池尾 伸一『仮放免の子どもたち ｢日本人ファースト」の標的』（２６年１月２２日発売）の一部を抜粋・編集しています。

夢を持つ権利を奪われる

米国の黒人の詩人ラングストン・ヒューズに「僕が成長するにつれ（AS I GREW OLDER）」という詩がある。1 9 2 6年、彼が20代半ばの時に出した詩集にある。

かつて僕の真ん前で夢は太陽のように輝いていた。

やがて壁が立ち上がってきた。

ゆっくり、ゆっくりと。

僕と僕の夢の間をさえぎり。

夢の光はかげり、隠れていく。

そして壁はついに天にとどいた。

影。

僕は黒いのだ。 ――筆者訳

かつて米国の黒人は、南北戦争により奴隷制度からは解放されたものの、南部では投票権も制限され、学校も白人とは別の所に通うよう強制され、バスの席からトイレ、水飲み場に至るまで「白人用」、「黒人用」に区別されるなど厳しい差別を受けていた。ヒューズの詩は子どものころは無邪気に遊び、将来に夢を抱いていても、成長するとともに差別の壁にぶつかり、夢を断念せざるを得なくなる黒人の苦しさを表現したものだ。差別の「壁」に四方を取り囲まれ、囚われたように生きざるを得ないのが、20世紀半ばごろまでの黒人の人生だった。

「夢を持つ」ということは子どもの最大の特権だ。しかし、その権利を最初から奪われた子どもたちが日本にもいることを知ったのは、2 0 2 2年の夏のことだった。

名前を出せない子どもたちとは？

日比谷公園内の図書館で開催されていた「仮放免の子どもたちによる絵画作文展」に、何の気なしに立ち寄った。外国人の子どもたちによる作品展らしかった。「仮放免」という言葉もその時は、ピンとこなかった。テーマは「家族」。家族で楽しそうに団欒｛だん・らん｝している風景や、笑顔の家族たちを描いた絵。明るい色彩で子どもたちが親やきょうだいを思う気持ちが伝わってきた。

不思議なのは、どの絵にも描いた子の名前が表示されていないことだった。普通なら、絵の下に必ず紙が貼られ、作者の名前が書いてあるはずなのに。最優秀賞の作品にすら描いた子の名前がないのだ。「アフリカ出身 中学校3年生」など出身地域と学年だけが書いてある。

主催者の弁護士に尋ねてみると、「仮放免の子ども」とは、日本への在留資格がない子どもたちのことだと知った。超過滞在（オーバーステイ）の親のもとに生まれ育ったため、子どもながらに在留資格が与えられていないのだという。

名前が知られると、在留資格がないことが分かり学校でいじめられたり差別されたりするおそれがあるため名前を公にすることができない。それだけではない。本国で迫害され難民申請者として逃げてきている家庭の子どもは、名前を出せば本国で血縁者が迫害されたり、帰国せざるをえなくなった時に迫害されたりする危険がある。さらに、出入国在留管理庁（入管庁）に目をつけられれば、強制送還などの不利益な処分をされる可能性もある。「仮放免の子どもたち」にとって、名前を出すことは危険なことなのだと知った。

自分の名前が出せないなんて、どんな気持ちなのだろうか。この先、どれだけ芸術や勉強やスポーツで頑張っても、名前を公にできないとしたら。それほど残酷なことがあるのだろうか。同じ日本社会にいながらも、まるでいない存在のように扱われている――透明人間のようではないか。この現実を知り、「名前のない子どもたち」の一人ひとりに話を聞いてみたいと思った。わたしは支援者などを通じてそうした子どもたちや若者を探し、訪ねて歩くようになった。

彼らは「夢を持つ権利」を奪われた子どもたちだった。

在留資格がないと、親も本人も日本で働くことを許されず、子どもは高校などを卒業しても就職することはできない。つまり将来の夢を持つことを禁じられているのだ。小学生ごろまではその意味は分からなくても、中学生や高校生になると、在留資格がないことがどれほどの足枷｛あし・かせ｝になるのかが身に染みて分かってくる。

「夢」を持てないばかりではない。

在留資格がなければ、住民票はなく、健康保険などさまざまな社会保障制度に加入できない。病院に行っても全額自己負担なので、医療費は高額だ。そのため、「病気になってもがまんするだけ」という子どもが多かった。親が働けないため、友人や支援団体からのわずかな寄付で生活している家庭も多い。そうした家の子どもたちは、満足に食事もできず、夕食をカップ麺やお菓子だけで済ませることもあった。日本人ならば憲法25条で保障されている「生存権」（生きる権利）さえ否定されているのだ。

重要なのは、子どもたちは単にそういう環境に生まれ育ってきただけで、その環境について彼らには何も責任がないことだった。それなのに、子どもたちにそれほどの過酷な思いをさせていいのだろうか。取材すればするほど、疑問が募り、さらに現場を訪ね歩いた。

在留資格は、日本国籍を持つ日本人にとっては空気のような存在だ。国籍があれば当然のように日本に住む資格はある。「在留資格」という概念があることすら日常では忘れがちだ。しかし、在留資格がないとこの国ではあらゆる権利を否定されることになる。働く権利、健康に生きる権利、将来に希望を抱く権利、家族と一緒に暮らす権利、学ぶ権利……。在留資格のない仮放免の子どもたちを取材し、彼らが基本的な人権まで実質的に否定されている状況をつぶさにみるにつれ、日本とは実は「恐ろしい国」なのだと分かってきた。日本という国は在留資格がないと、最も弱い存在である子どもすら、生身の人間としての権利を守ろうとしない国なのだ。多数派の日本人が気づくことのない「もう一つの日本」がそこにはあった。

在留資格のない仮放免の人ばかりでない。取材を続けるうちに、「留学」や、日系ブラジル人などに与えられる「定住者」といった、なんらかの在留資格がある人たちに対しても、政府の対応は冷酷なことが見えてきた。病気で学業を続けられなくなったり、一年超の拘禁刑（従来の懲役もしくは禁錮）を受けたりすれば在留資格はなくなる。その先に、入管施設への収容や強制送還が待っているのだ。そしてルールの運用は人道的な配慮などの余地はなく、極めて杓子定規に行われている。そうした人々は、実は薄い氷の上を歩くように、はらはらしながら不安定な日々を暮らしているのだと知った。こうした現実も表面からは見えず、大多数の日本人は知らないままなのだろう。

国策のターゲットになった子どもたち

そんな「仮放免の子どもたち」が2 0 2 5年に入ると、「不法滞在者ゼロプラン」という名の国策のターゲットになった。

布石は2 0 2 3年の入管難民法改正だった。難民申請を3回以上繰り返している人については強制送還してもよいことになった。25年の5月になると入管庁は「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」を公表した。在留資格のない人々の強制送還を倍増させるというのだ。さらに「日本人ファースト」を掲げ、排外的な政策を公約にした参政党が参院選で大勝すると、自民党も競うように外国人政策の強化を表明。25年10月に首相になった高市早苗は就任直後の11月4日に「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」に出席し、さまざまな規制強化策を検討するよう各省庁に指示した。高市がその一番目に掲げたのが「不法滞在者ゼロプランの強力な推進」だった。

「不法滞在者」は在留資格のない人たちのことを指し、仮放免の子どもたちや家族も含まれる。なぜ、彼らを日本から追い出すことが外国人政策の最優先課題なのか。入管庁は「ルールを守らない外国人により国民の安全・安心が脅かされているから」と説明し、高市も「一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し、国民の皆様が不安や不公平を感じる状況が生じている」と語った。

だが、わたしには強烈な違和感があった。仮放免の子どもたちや家族はいつもびくびくしながらそれでも精一杯生きている。不安にさらされている存在ではあっても「国民の安全・安心を脅かす」存在ではないはずだ。

しかし、政府は容赦なかった。在留資格のない人たちが仮放免の更新のために入管に来たタイミングなどをとらえ、次々と収容し、すぐに担当職員が同行して、母国に強制送還した。高校3年生まで育ってきた若者が卒業直前で家族ごと強制送還されたり、家族のうち、父親だけが送還され家族がばらばらになったり……。在留資格のない子どもたちは、いつ親が送還されるのか、自分も送還されるのか、一時も心休まらず勉強も手につかない状態に陥った。

「この国に生まれたことが罪ですか？」

「この国で生まれたことが罪なのですか？」。国会近くで外国人支援団体が開いた政策への抗議集会で、ある仮放免の若者が問いかけを発した。

「高市首相も法務大臣もわたしたちのだれにも会わずに政策を決めている。わたしたちにも会ってほしい」。こうした声もあった。

社会の矛盾や国の政策のゆがみのしわ寄せはその社会の最も弱い部分にいく。

日本人以外にも多様な国籍の人たちが住む現代の日本社会で、一番立場が弱いのは在留資格のない人たちで、中でもその子どもたちは最も脆弱な存在だ。出生時や幼少時から日本に住み、自分の育った環境に何の責任もない子どもたちが、送還や親との分断という耐えきれない苦しみを負わされている。

「罪」のない彼らが重い「罰」を負わされる不条理が鮮明に浮かび上がっている。

法務省の在留外国人統計によれば日本に住む外国人は在留資格がある人だけでも25年6月末で3 9 5万人。日本の総人口（1億2 3 3 4万人・総務省人口推計25年5月）に対して3・2％だが、法務相（当時）の鈴木馨祐｛けい・すけ｝は日本人の人口減少が続き現行ペースで外国人が増加すると、外国人の割合は「2 0 4 0年ごろには10％を超えることを想定しておかなくてはならない」と言った。日本人の人口が減少し労働力も減る中で、外国人と共生するしか国は成り立たなくなっている。しかし、外国籍の子どもたちをとことん追い詰め一度きりの人生を台無しにしてしまうような国で、本当に共生は成り立つのか。

本書は、社会の最底辺で生きる子どもたちの肉声を伝えたいという思いで書いた。名前を出せない子どもたちだが、彼らにも一人ひとり、名前がある。一人ひとりが美しい名前を持ち、魅力的な笑顔を持ち、悲しみ、苦しみ、笑い、少しのことにどきどきし、ときめいたり、おびえたりしながら生きているのだ。成長するにつれ、彼らの葛藤と苦悩は深まっていく。

かつて炭鉱労働者たちは、カナリアを入れた鳥かごを持って坑道に入った。有毒なガスが発生するとカナリアは弱って鳴かなくなるため、それでガス中毒や爆発を未然に防いだ。仮放免の子どもたちは、日本社会の現状と未来に身をもって警告を発する炭鉱のカナリアのような存在でもある。

その心の震えを感じ、彼らの生きる「もう一つの日本」を知ってほしい。

