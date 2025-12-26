Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÎ¤µ¢¤ê¤¹¤ë¡©¤·¤Ê¤¤¡© ¡¡¡È²æ¤¬²È¡É¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤Ï¡©¡¡»³·Á¸©Æâ¤Î¡ÖÎ¤µ¢¤ê»ö¾ð¡×¥¢¥ó¥±ー¥È
¤µ¤Æ¡¢27Æü¤«¤éÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎµÙ¤ß¤ËÆþ¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÎ¤µ¢¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆYBC¥¢¥×¥ê¤Ç¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤Ï1360¿Í¤ÎÊý¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£½¸·×·ë²Ì¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
¡ØÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ËÎ¤µ¢¤ê¤¹¤ë¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤¹¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï314¿Í¡£
¡Ö¤·¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï1046¿Í¤Ç¤·¤¿¡£Î¤µ¢¤ê¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬Á´ÂÎ¤Î¤ª¤è¤½8³ä¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²óÅú¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¤ÏÎ¤µ¢¤ê¤¹¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤«¤é¡£
»³·Á»Ô¤Î60Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«´é¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂç·¿Ï¢µÙ¤°¤é¤¤¤Ï´é¤ò½Ð¤·¡¢¸µµ¤¤Ê´é¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
»³·Á»Ô¤Î50Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö±ü¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ßÆüµ¢¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¸©Æâ¤ÇÎ¤µ¢¤ê¤¹¤ëÊý¤¬Èæ³ÓÅªÂ¿¤¯¡¢½ÉÇñ¤ò¤»¤º¤Ë¿ô»þ´Ö¤ÎÂÚºß¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÎ¤µ¢¤ê¤·¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£
Ãæ»³Ä®¤Î40Âå¤Î½÷À¤Ï¡Öº®»¨¤òÈò¤±¤ÆÇ¯ÌÀ¤±¤ÎÏ¢µÙ¤Ëµ¢¾Ê¤·¤Þ¤¹¡×
Å·Æ¸»Ô¤Î50Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ï°Å·¸õ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¡¢±¿µÙ¡¢·ç¹Ò¤Ê¤É¤Çµ¢¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¡×
µ¤¾Ý¾õ¶·¤äº®»¨¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍýÍ³¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¾ÀîÄ®¤Î50Âå¤Î½÷À¤Ï¡Ö·Þ¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ê¤Î¤ÇË»¤·¤¤¡£ÀÅ¤«¤ÊÀµ·î¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
Äá²¬»Ô¤Î60Âå¤Î½÷À¤Ï¡Ö²Ç¤¤¤ÀÌ¼¤ÏµÁÍý¤Î¼Â²È¤Ë8Çñ9Æü¤Ç¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Öµ¢¾Ê¤·¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢µ¢¾Ê¤·¤Æ¤¯¤ë²ÈÂ²¤ò·Þ¤¨¤ëÎ©¾ì¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¤À¤±¤É½àÈ÷¤¬ÂçÊÑ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤ÏÎ¤µ¢¤ê¤¹¤ë³§¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î²æ¤¬²È¤Î¹±Îã¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å·Æ¸»Ô¤Î60Âå¤Î½÷À¤Ï¡ÖÉã¤ÎÌ¿Æü¤¬12·î31Æü¤Ê¤Î¤ÇÂç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¤¹¤ë¡×
ÊÆÂô»Ô¤Î40Âå¤Î½÷À¤Ï¡Ö¤¤¤È¤³¤È½ñ¤½é¤á¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ËèÇ¯¹±Îã¡×
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤ª¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê²á¤´¤·Êý¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËYBC¤Î¿ØÆâÎÑÍÎ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ï¡¢Î¤µ¢¤ê¤¹¤ë¤ÈÉ¬¤ºÂç¤ß¤½¤«¤Ë¿ÆÀÌ¤Ê¤É¤Ç¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬ËèÇ¯¤Î¹±Îã¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»³·Á»ÔÆâ¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÎ¤µ¢¤ê»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Å·Æ¸»Ô¡¦30Âå¡ÖÃÏ¸µ¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¼Â²È¤Ë¡Ë¹Ô¤¤Ï¤¹¤ë¡£»ä¤Ï´¨²Ï¹¾¤ÇÉ×¤Ï²ÏËÌ¤Ê¤Î¤Ç¹Ô¤¤Ï¤¹¤ë¤±¤É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£Î¾ÊýÇ¯Ëö1ÆüÇ¯»Ï1Æü¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
»³·Á»Ô¡¦30Âå¡Ö¡Ê¼Â²È¤Ë¡Ëµ¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î¼Â²È¡Ê»³·Á»Ô¡Ë¤Ç¸µÃ¶¤Ë½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ç»ä¤Î¼Â²È¡Êºë¶Ì¡Ë¤Ï»þ´ü¤ò¤º¤é¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Þ¤êË»¤·¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤Þ¤À¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç»þ´ü¤ò¤º¤é¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
Î¤µ¢¤ê¤¹¤ë¿Í¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢
»³·Á»Ô¡¦20Âå¡Ê¼Â²È¤ÏÊÆÂô»Ô¡Ë¡Ö¹ßÀã¤¬¤¢¤ì¤Ð¥¹¥ー¾ì¤Ë¤â´é¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÅìµþ¤Ë¤¤¤ëÍ§¿Í¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹±Îã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
»³·Á»Ô¡¦9ºÐ¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤â¤é¤¦¡×¡Ê¤¤¤¯¤é¤â¤é¤¨¤½¤¦¡©¡Ë¡Ö»ä¤Ï3Ç¯À¸¤À¤«¤é3000±ß¤È¤«¤â¤é¤¨¤½¤¦¡×
»³·Á»Ô¡¦30Âå¡Ö¡Ê»°Àî¤Ë¤¤¤ë¡ËÊì¿Æ¤Î¤ª¤»¤Á¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡£Êì¤¬Ê¡Åç¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡Ê¶¿ÅÚÎÁÍý¤Î¡Ë¤¤¤«¤Ë¤ó¤¸¤ó¤¬ËèÇ¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¡ÖÀµ·î¤ËËèÇ¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
ÀçÂæ»Ô¡¦20Âå¡Ö¡Ê»³·Á¤Î¡ËÁÄÊì¤Î¤ª¤»¤Á¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¤¬²È¤Ï¡Ö¤ê¤ó¤´¤¤ó¤È¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ·ª¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥ê¥ó¥´¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¿©¤Ù¤ë¤ÈÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò´¶¤¸¤ë¡×
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÄí¤ÎÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤È¤·¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¢»³·Á¿·´´Àþ¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¡×¤Îº®»¨¤Î¥Ôー¥¯¤Ï²¼¤ê¤¬º£·î30Æü¡¢¾å¤ê¤¬Íè·î3Æü¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¤µ¢¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¤ª¤¦¤Á¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤¹¤ë¿Í¤âÊ¿²ºÌµ»ö¤ÊÇ¯ËöÇ¯»Ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£