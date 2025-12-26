八天堂×UMAJO♡競馬場で味わう限定くりーむパンが再登場

八天堂とJRAが女性向けに競馬の魅力を発信するUMAJOが、8年ぶりにコラボレーション。2026年1月4日（日）より、JRA競馬場限定で「UMAJOくりーむパン」が登場します。ふんわりとした生地に、とろけるクリームを詰め込んだ八天堂ならではのおいしさはそのままに、今回はUMAJOらしい特別感をプラス。競馬場で過ごす時間を、甘く幸せなひとときにしてくれる限定スイーツです♡

UMAJO限定デザインが可愛い

今回のコラボでは、パン生地に「おウマ」の焼印を施し、UMAJOカラーのグリーンが映える限定パッケージで展開。競馬場ならではの特別感があり、写真映えも抜群です。

販売は開催中のJRA競馬場のUMAJO SPOT限定で、八天堂店舗やオンラインショップでの取り扱いはありません。中山競馬場、京都競馬場からスタートし、全国のJRA競馬場へ順次展開されます。

銀座コージーコーナーの”新春限定焼菓子ギフト”でお祝いしよう♪

定番フレーバー2種を堪能

フレーバーは、八天堂の定番として愛され続ける2種類をラインナップ。UMAJOくりーむパンカスタードは、とろけるくちどけのカスタードクリームが特徴で、あっさりとした味わい。

UMAJOくりーむパンチョコレートは、甘さ控えめでミルク感のあるチョコレートクリームを使用し、幅広い世代に楽しめます。価格はいずれも1個450円（税込）です。

競馬場で楽しむ甘いご褒美

競馬観戦の合間に楽しめる「UMAJOくりーむパン」は、八天堂の確かな味わいとUMAJOの世界観が融合した特別な一品。2026年1月4日（日）から、原則毎週土曜・日曜限定、数量限定で販売されます。

競馬場でしか出会えないスイーツとして、自分へのご褒美やお友だちとのシェアにもおすすめ。特別な一日を、やさしい甘さで彩ってみてください♪