今月9日から開催されている「日生劇場ミュージカル『十二国記』」で、陽子役を務める加藤梨里香さんが、体調不良のため当面の間休演することが発表されました。

東宝演劇部のＸは「日生劇場ミュージカル『十二国記』に出演を予定しておりました陽子役の加藤梨里香は、体調不良のため、12月26日(金)18時公演の回より当面の間、休演とさせていただきます」と公表。「同役は吉田萌美が務めさせていただき、一部演出を変更のうえ上演させていただきます」と対応を伝え、詳細については公式サイトを確認するよう呼びかけています。

東宝演劇部のＸはこの知らせにさきがけ、26日13時の回の公演中止を発表していました。









「十二国記」は、我々が住む世界と、地球上には存在しない異世界とを舞台に繰り広げられる、壮大なファンタジー。我々が住む世界の陽子と、異世界に連れ去られた後の陽子という1人の女子高生・中嶋陽子を、本ミュージカルでは2人の女優が演じており、加藤さんは "我々が住む世界の陽子” 役を務めています。

