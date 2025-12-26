好き＆行ってみたい「高知県の絶景スポット」ランキング！ 2位「桂浜」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
この時期は寒さが本格化し、澄んだ空気の中で見る景色は格別です。日常の喧騒を忘れさせてくれるような、心をリフレッシュできる特別なスポットを巡ってみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月5〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、好き＆行ってみたい絶景スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「高知県の絶景スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「坂本龍馬の像がある浜で、美しさと高知らしさをどっちも楽しめると思うから」（10代男性／岡山県）、「雄大な太平洋を一望でき、夕日の美しさが格別だから」（30代女性／東京都）、「太平洋の迫力ある波が印象的で、一度見てみたいと思っている場所だから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
回答者からは「四万十川はとても有名ですが、実際にどれほど美しい川なのか見てみたいです」（40代女性／広島県）、「一度訪れたことがあるが、雄大で美しい清流をもう一度見たい」（60代女性／広島県）、「美味しいと言われる鮎を食べてみたい」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：桂浜（高知市）／69票高知市にある桂浜は、高知を代表する景勝地の1つで、弓状の海岸線と背後にそびえる龍馬像が有名です。太平洋の雄大な景色と、歴史上の人物（坂本龍馬）ゆかりの地としての魅力が、高く評価されました。
1位：四万十川（四万十市）／78票日本最後の清流といわれる美しい四万十川は、標高1336mの不入山（いらずやま）の東斜面を水源とし、全長196kmにわたり、河口の町「土佐の小京都・中村」で太平洋に流れ込んでいます。この川の落ち着いた雰囲気はゆるやかに流れ、流域に住む人々の素朴な気風や地域の歴史、文化を育み、川漁師は柴漬け漁や投網漁、アユの火振り漁などの伝統文化を今に伝えています。
