グラビアアイドルでタレントの榎原依那さんの1st写真集『Inaism』が、2024年10月の発売後、電子書籍含め累計3万部を突破しました。ロングヒットの御礼としてオンラインイベントを開催することを25日に発表。



【写真】グラビア界最強ボディの榎原依那さん

25年12月に発売した2nd写真集「I am Ina」のヒットも1st写真集の売り上げを後押しする形に。1st写真集＆2nd写真集のヒット御礼オンラインイベントは2026年1月17日に開催。詳細は写真集公式X(@1st_enoharaina)で随時発表します。



未発表画像は三角ビキニやサイドが露わな衣装で、榎原さんの圧巻の豊満ボディが感じられるカットです。



榎原さんは「皆さんのおかげで1st写真集が3万部突破しました！ありがとうございます！記念にオンラインイベントの開催が決定したのも嬉しいし2nd写真集も3万部いけるようにもっともっとがんばります！これからもよろしくお願いします！」と喜びを語っています。



【榎原依那さんプロフィル】

えのはら・いな 大阪府出身。2024年2月にFRIDAYでグラビアデビュー。24年10月には1st写真集を発売し即重版、25年2月にはFRIDAY40周年記念「グラデミー賞」大賞を受賞。大阪府泉南市のPRモデルやバラエティ番組に出演するなどマルチに活躍中。公式YoutTube「榎原依那 Oﬃcialyoutube」も随時更新中。最新情報は、本人公式XやInstagram、TikTok(いずれも@ina_enohara)