各金融機関では、さまざまな金融サービスが提供されています。手数料がかかるものの他、手数料がかからないものもありますが、お金が貯まる人が利用している金融サービスとは、どのようなものなのでしょうか？ 元銀行員でAll Aboutマネーガイドの飯田道子さんが解説します。

インターネットバンキング利用率が高い

銀行によってさまざまなサービスが提供されていますが、人気があり、お金が貯まる人の利用率が高いのが「インターネットバンキング」です。


自動振込サービスを利用している

インターネットバンキングで利用できることの一つとして、「自動振込サービス」を活用している人が多いです。


ポイントプログラムに参加している

お金が貯まる人は銀行独自の「ポイントプログラム」も見逃しません！


原案：飯田道子（ファイナンシャルプランナー）
マンガ：のいぷらこ（@pulacopulaco）
(文:あるじゃん 編集部)