【マンガ】元銀行員が語る！お金が貯まる人が利用している金融サービスって？
各金融機関では、さまざまな金融サービスが提供されています。手数料がかかるものの他、手数料がかからないものもありますが、お金が貯まる人が利用している金融サービスとは、どのようなものなのでしょうか？ 元銀行員でAll Aboutマネーガイドの飯田道子さんが解説します。
◆【マンガ】元銀行員が語る！お金持ちとお金が貯まらない人の「口座管理術」、何が違う？
原案：飯田道子（ファイナンシャルプランナー）
マンガ：のいぷらこ（@pulacopulaco）
(文:あるじゃん 編集部)
◆【マンガ】元銀行員が語る！お金持ちとお金が貯まらない人の「口座管理術」、何が違う？
インターネットバンキング利用率が高い銀行によってさまざまなサービスが提供されていますが、人気があり、お金が貯まる人の利用率が高いのが「インターネットバンキング」です。
自動振込サービスを利用しているインターネットバンキングで利用できることの一つとして、「自動振込サービス」を活用している人が多いです。
ポイントプログラムに参加しているお金が貯まる人は銀行独自の「ポイントプログラム」も見逃しません！
原案：飯田道子（ファイナンシャルプランナー）
マンガ：のいぷらこ（@pulacopulaco）
(文:あるじゃん 編集部)