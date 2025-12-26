元乃木坂46の北野日奈子さんは12月25日、自身のInstagramを更新。16歳上の夫が撮影した？ と憶測が飛び交うクリスマス動画を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：北野日奈子さん公式Instagramより）

元乃木坂46の北野日奈子さんは12月25日、自身のInstagramを更新。16歳上の夫が撮影した？ と憶測の声が飛び交うクリスマス動画を公開しました。

【写真】北野日奈子、夫が撮影？ のクリスマス動画！

「旦那か？？？」

北野さんは「メリークリスマス！」とつづり、1本の動画を公開。クリスマスの装飾が施され、カップルなどでにぎわう街並みを歩く北野さんを撮影したもので、リラックスした表情やたびたび振り向いて浮かべる笑顔が印象的です。

この投稿にコメントでは「とてもお綺麗です！！」「日奈子ちゃんの笑顔にはキュンといつまでもしますなぁ」「旦那か？？？」との声が寄せられています。

キマグレン・クレイ勇輝さんとの結婚を報告！

20日に自身のInstagramで、2人組音楽ユニット「キマグレン」のクレイ勇輝さんとの結婚を発表した北野さん。白い衣装に身を包んだ2人が寄り添うツーショットや愛犬たちとのショットと共に、「お互いの大切なわんこ達に導かれ、動物が好きという共通の活動を通して出会い、人生において大事にしたいと思うものが同じだったこと、一緒に過ごしていく中で時間さえも超える運命というものに導かれ信じたいと心から思いました」と出会いのきっかけなどをつづった連名のメッセージを添えました。
(文:福島 ゆき)