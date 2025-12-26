アウトドアと快適性を融合したカスタム内容

輸入車・国産車のディーラー事業などを手がけるGLION（ジーライオン）グループ（神戸市中央区）のエムクライム（兵庫県三木市）が、2026年1月9日から11日までの3日間、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催される「東京オートサロン2026」に新たなカスタムカーシリーズ「ネオベンチャー」を出展すると発表しました。

「新たな冒険の始まり」をコンセプトに掲げ、スズキ「ジムニーノマド」と日産「キャラバン」の2台を通じて、旅やアウトドアを軸とした新しいカーライフの提案を行うとしています。

今回出展される2台は、いずれもボディカラーを、Jeep Wranglerに設定されている「アール」（ライトブルーがかったグレー）で統一。タフさと上質感を併せ持つカラーリングにより、シリーズとしての一体感を演出しているそうです。

また、両車ともにポップアップルーフを装備し、車中泊や長期滞在を想定した仕様となっている点も共通しています。

ジムニーノマド ネオベンチャーは、エムクライムが運営するスズキ車販売店「三木スズキ」で展開されている、オリジナルの3インチリフトアップ仕様をベースに製作。足元には、エムクライムブランドの定番ホイール「KANONE（カノン）」を装着しており、KANONEのジムニーシエラおよびノマド専用サイズは2026年春のリリースを予定しているとのことです。

フロントには、EV車をイメージした角目ヘッドランプを備えるフェースキットを採用。こちらも2026年春の登場が予定されています。

さらに、ジムニーノマド専用ドロワーやタックラックなど、旅を想定したギア類を装備することで“旅の相棒”というコンセプトを具現化した1台に仕上げられています。

一方のキャラバン ネオベンチャーには「Horizon Base（ホライゾン ベース）」を採用。リア全面床張り仕様に加え、コンフォートキャビンシステムと新規格の「ホライゾン ラウンジシート」を搭載しています。

低めに設定されたヒップポイントと包み込むようなシート形状により、走行中・停車中を問わず高い快適性を確保。前後240mmのスライド機構により、走行時は前向き、停車時には後向きのダイネットスタイルへとスムーズに切り替えられる点も特徴です。

さらに、前後どちらからも展開可能なフルフラットベッド機構を備え、車中泊にも対応。リア床には、高級プレジャーボートやヨットのデッキ材として使用されるEVAフォーム素材を採用し、質感の高い室内空間を演出しています。

ホイールは、キャラバン専用サイズとして新たに開発された「NOMAD／D（ノマドディー）」が装着されています。

ジムニーノマドとキャラバンという異なる車格を用いながらも、「冒険」や「旅」という共通のテーマで仕上げられたネオベンチャーシリーズ。エムクライムならではのカスタムノウハウが随所に盛り込まれた内容となっています。

「東京オートサロン2026」は、2026年1月9日から11日に幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催。旅と冒険をテーマに仕上げられた「ネオベンチャー」シリーズの詳細は、東京オートサロン2026エムクライムブース（北9ホール）で明らかになります。