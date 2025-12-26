ゴルフ、テニスに続く「3本目の柱」

住友ゴム工業が展開するDUNLOPブランドは、従来のゴルフ、テニスに続く第3のスポーツ事業の柱として、eスポーツ分野への取り組みを進めています。

その象徴的な事例のひとつが、1997年の初代発売以来人気を集め、累計販売本数が1億本を超えたことでも知られるモータースポーツゲーム「グランツーリスモ」とのパートナーシップ契約です。

長い歴史を持つグランツーリスモは、最新作「グランツーリスモ7」でも世界中の月間アクティブユーザーが約200万人という高い人気を維持しており、さらにはeモータースポーツ分野においても強い存在感を示し続けています。

ダンロップとグランツーリスモとの協業は、2025年9月にダンロップが同シリーズの公式タイヤパートナーに就任したことをきっかけに本格化しました。これにより、ダンロップはグランツーリスモ・ワールドシリーズ第2戦「ベルリン」から、オフィシャルタイヤサプライヤーとして参画しています。

なぜ今、ダンロップはeスポーツに力を入れているのか。今回は2025年12月に開催された「グランツーリスモ ワールドシリーズ 2025 ワールドファイナル 福岡」の会場で、住友ゴム工業株式会社 スポーツ事業本部 事業企画部の安達 利也さんと中村 清美さんに話を伺いました。

「ダンロップ」ブランドのグローバル展開と合わせた戦略

ダンロップのスポーツ事業は、これまでゴルフやテニスを中心にして、成熟した市場で安定した実績を築いてきました。

一方で、さらなる競技人口の拡大やより幅広いファン層などを考え、より長期的な成長を見据えた新たな事業領域の開拓が課題となっていたと言います。

住友ゴム工業株式会社 スポーツ事業本部 事業企画部の中村 清美さん（左）と安達 利也さん（右）

こうした背景のもと、数年前に住友ゴムの社内公募を通じて検討が始まった新規事業のひとつがeスポーツです。

実際の事業化は2022年末からとなりましたが、実際に話はそれよりも以前から始まっていたといい、成長市場としての可能性を早い段階から見据えた取り組みであったことがうかがえます。

このパートナーシップは、住友ゴム工業が掲げる長期経営戦略「R.I.S.E. 2035」におけるブランド戦略の一環として位置づけられています。

2025年1月には、欧州、北米、オセアニア地域における四輪タイヤのDUNLOP商標権などを取得し、これまでは地域別に異なったブランドでの展開となっていたところを、これを機にグローバルに「ダンロップ」ブランドで事業展開が可能となりました。

こうした環境整備が進んだことも、今回のeスポーツの取り組みやグランツーリスモとのパートナーシップの戦略を後押ししています。

若い世代に「ダンロップ」ブランドを知ってもらうきっかけに

eスポーツに注目した理由のひとつとして挙げられるのが、競技人口の拡大と参加者年齢層の若さです。

ダンロップブランドは高い認知度を有する一方で、若年層におけるブランド好感度の向上が課題とされてきました。

eスポーツ、とりわけグランツーリスモのようなeモータースポーツは、特に10〜30代を中心としたグローバルかつ若いユーザー層を多く持ち、ブランドとの新たな接点を生み出す場となっています。

グランツーリスモマニュファクチャラーズカップでチャンピオンを獲得したポルシェチームのドライバーと住友ゴム工業株式会社 常務執行役員 タイヤ事業本部 企画本部長の津崎 正浩さん

eスポーツへの協賛がもたらす効果や価値について、スポーツ事業の視点から検討が重ねられる中で、若年層へのブランド訴求やグローバル展開との親和性が次第に明確になっていったといいます。

ゲーム内のレースシーンや車両にダンロップのロゴが記載されたタイヤが登場し、世界中のプレイヤーの目に触れる機会が生まれています。

実際に、今回のワールドシリーズファイナルの会場でもダンロップタイヤが装着された車両が手に汗握る熱いハイレベルなバトルが繰り広げられ、競技という緊張感の高い場においてブランドの存在感が示されました。

またeスポーツ分野への取り組みは、社外への発信にとどまらず、住友ゴム工業の社内にも良い影響を与えていると2人は語ってくれました。

そのエピソードのひとつとして、本事業を本格的に取り組むなかで、社内でもeスポーツ大会の開催が実施されたそうですが、そこでこれまでの業務での関係性では表に出ることのなかったゲーム経験者や技術系社員の関心が顕在化し、部門を越えた交流が生まれているとのことです。

経験の違いによって、大会に臨むにあたって時には普段の上司と部下の関係が逆転したりすることもあるといい、こうした動きは組織の活性化や若手社員とのコミュニケーション促進といった面でも、一定の効果をもたらしていると言います。

2026年のグランツーリスモ ワールドシリーズ開幕戦はアブダビでおこなわれる。アブダビ文化観光局のアブダビ文化観光局のサイード・アル・ファザリさん（中央）と一緒に写るのは、住友ゴム工業株式会社 タイヤ事業本部 グローバルマーケティング部の笠井 克己さん（左）と栃尾 威彦さん（右）

さらに、トップeスポーツ選手との製品開発を通じて得られる知見も、ダンロップにとって重要な資産となりつつあります。

eスポーツ選手から寄せられるフィードバックは、従来のゴルフやテニスなどのフィジカルスポーツにおけるトップアスリートと共通する高い要求水準を持ち、アームサポーターなどのアイテムやコンディショニングに対する強いこだわりが特長です。

こうしたプロ選手との対話は、ダンロップが展開するeスポーツブランド「ゲーミングマッスル」の新たな製品開発や技術思想につながっていくと話してくれました。

グランツーリスモを起点としたeスポーツへの参画は、ダンロップにとって単なる協賛活動にとどまらず、次世代市場と向き合うための実践的な取り組みです。

リアルとバーチャルの境界が近づく中で、同社はeスポーツを通じて、スポーツとブランドの新しい関係性の可能性を模索し始めています。