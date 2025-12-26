お題は「映画 ドラえもん」　短歌コンテスト2026が募集開始

「ドラえもん短歌コンテスト2026」の作品募集が開始された。本コンテストは2026年1月12日まで作品を受け付けている。

【写真】枡野浩一『ドラえもん短歌』（小学館）

短歌とは言葉の音数が５／７／５／７／７になっている合計31音の短い詩のこと。そのなかに「ドラえもん」のなかまたちやひみつ道具を詠み込んだり「ドラえもん」に託して自分や現実世界のことを歌った短歌が「ドラえもん短歌」と呼ばれている。

2026年のお題は「映画 ドラえもん」。1980年から公開されてきた「ドラえもん」の歴代映画作品に関わる思い出や、最新作『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』(2026年2月27日 公開)への期待まで、「映画 ドラえもん」に関わる短歌なら応募可能となっている。

「ドラえもん短歌コンテスト2025」では「『ドラえもん』観た日の夜に弟がひきだし開けてじっと見ていた」（石井啄也）、「僕のことかばってくれてありがとう映画ののび太みたいだったよ」（有坂紘二）、「ねえ聞いてさっき世界を救ったよそれはそれとて明日は学校」（来住瑞貴）、「もしもあの魔法が叶う世界なら静かに泣いた電話ボックス」（二水正三郎）といった作品が応募されている。

応募の締め切りは2026年1月12日（月・祝）23:59まで。入選発表は2026年2月27日（金）が予定されている。応募要項は「ドラえもん短歌コンテスト公式note」に記載されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）