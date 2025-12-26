『皆藤愛子写真集 grazing』（小学館）が2026年2月19日に発売される。

『めざましテレビ』でお天気キャスターとしてデビューし、現在は『ゴゴスマ ～GOGO！Smile！～』や『BSイレブン競馬中継』などに出演するフリーアナウンサーの皆藤愛子。本写真集は皆藤にとって16年ぶりとなる写真集となる。

撮影の舞台は春真っ盛りのオーストラリア・ケアンズ。牧場で馬に乗り、動物園でコアラやカンガルー、ワラビーやワニと戯れてとびきりの笑顔を見せたり、ビーチで駆け出しワンピースのまま海に飛び込んだりとお茶目な姿を披露したかと思えば、合間にハンバーガーにかぶりつき、クッキーやアイスクリームなどスイーツを楽しむ食いしん坊な一面も……。

広大な邸宅での撮影では、プールやテラス、ベッドルームやバスルームなどで、テレビでは見せないリラックスした表情を披露している。フォーマルからカジュアルまで、14もの衣装を着こなした姿も収録される。

「grazing（放牧）」というタイトルのとおり、オーストラリアの大地に解放された皆藤が、多忙な日常を離れて、寝転んだりもぐもぐ食べたり自然体にふるまう様子が収められている写真集となっている。

■皆藤愛子コメントこのたび16年ぶりに写真集を出させていただくことになりました。タイトルは「放牧」という意味を持つ「grazing」。競馬用語で使われる馬の「放牧」には、休養やリフレッシュといった意味合いもあります。オーストラリアの地で、たくさんの可愛い動物たちや大自然と触れ合いながら、気持ちも体もそのままの自然体で撮影に臨むことができました。少し恥ずかしくなるくらいの素の写真や表情も、思い切って収めていただいています。忙しい日常の合間に、一緒にお休みを過ごすような感覚で開いていただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）