「『バリバリ伝説』ステンレス・サーモタンブラー」の予約受付が12月26日にノリモノ雑貨ブランドCAMSHOPにて開始された。

【写真】「『バリバリ伝説』ステンレス・サーモタンブラー」を見る

1980年代、バイクに情熱を注ぐ若者たちを魅了したバイク漫画『バリバリ伝説』（講談社）がステンレスタンブラーとなって登場。本商品は『バリバリ伝説』の世界観を日常で楽しんでいただくことをコンセプトに、作品の印象的なコミックシーンをマットな質感でプリントした、大人向けのステンレス製サーモタンブラーだ。

容量は500mlとなっており、ホット・アイスどちらにも対応するためシーンに合わせて飲み方を選ぶことができる。温かいドリンクを少しずつ飲める「サーモポート」、冷たいドリンクに便利な「ストローポート」、お茶に対応できるティーストレーナーを完備。ストローおよびティーストレーナーは取り外し可能で、使わない場合はシンプルなタンブラーとしても使用できる。

内側は洗いやすく、清潔を保ちやすい構造。底面には滑り止め用のシリコンを装備し、デスクや車内でも安定して使用できる。また『バリバリ伝説』ロゴ入りストラップ付きであり、バッグに下げたりフックに掛けたりと、持ち運びや保管にも配慮した仕様となっている。本商品は限定3,000個での生産となり、現時点で追加生産の予定はない。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）